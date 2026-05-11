La fiesta del Barcelona, en vídeo: Joan Laporta, la discoteca y el paseo en bici de Pedri, Olmo y Eric García

Ángel Cotán 11 MAY 2026 - 08:06h.

La fiesta culé se viraliza en redes

Horarios y recorrido de la rúa del Barcelona para celebrar el título de LALIGA EA SPORTS

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El FC Barcelona conquistó el título de la mejor manera posible. En una negra jornada para Hansi Flick, sus jugadores le brindaron la alegría de vencer al Real Madrid y una nueva LALIGA EA Sports en el renovado Camp Nou. Una hazaña que fue festejada por todo lo alto en el estadio azulgrana, pero también en la divertida noche catalana con un Joan Laporta que volvió a llevar la voz cantante.

Los periodistas Alfredo Martínez y Víctor Navarro han difundido en sus perfiles oficiales varios de los grandes momentos de la celebración del Barça. Una fiesta que se ha alargado y que ha acabado con el presidente disfrutando en una conocida discoteca. Y también con lo que empieza a ser una tradición.

En vídeo, los mejores momentos de la fiesta del Barcelona

Pedri, Dani Olmo y Eric García volvieron a ser cazados por las calles de la Ciudad Condal... en bicicleta. Como si la cosa no fuera con ellos, los tres futbolistas del FC Barcelona se dejaron ver durante un paseo que ya comienza a ser una tradición en los grandes festejos del equipo que lidera Hansi Flick.

No obstante, el alma de la fiesta volvió a ser Joan Laporta. Hasta altas horas de la noche, el mandamás azulgrana estuvo festejando la conquista liguera en una afamada discoteca de Barcelona. Copa en mano y bailando, el presidente culé celebró la victoria al eterno rival y el cetro nacional por todo lo alto.

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Laporta volvió a recibir el cariño de todos los culés en una noche para el recuerdo. A su llegada a Luz de Gas, la cabeza visible del FC Barcelona fue aclamado por todos los aficionados presentes que, al igual que su propio presidente, decidieron festejar la conquista de LALIGA EA Sports en Luz de Gas, discoteca con claro color blaugrana durante la pasada madrugada.