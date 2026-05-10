Andrea Esteban 10 MAY 2026 - 23:14h.

El técnico perdió a su padre horas antes del partido

La emoción de Flick tras la muerte de su padre con dedicatoria de Ferran y gestos de Vinicius, Arbeloa y el Real Madrid

Compartir







El técnico alemán no pudo contener la emoción después de la victoria del Barça ante el Real Madrid. Entre abrazos, lágrimas y una grada completamente entregada, Hansi Flick dejó una de las imágenes más poderosas de la temporada. El entrenador azulgrana apareció visiblemente emocionado tras el pitido final y confesó que este Clásico quedará marcado para siempre en su memoria.

El Barça no solo ganó al eterno rival. Lo hizo en una noche cargada de tensión, con el fallecimiento de su padre apenas unas horas antes del encuentro, convirtiendo la victoria en algo mucho más profundo que tres puntos.

Flick se derrumba tras el pitido final

Nada más terminar el partido, las cámaras captaron a un Hansi Flick completamente roto de emoción. El técnico alemán abrazó a varios miembros de su staff y a jugadores mientras intentaba contener las lágrimas después de una noche absolutamente inolvidable en Montjuïc.

“Nunca olvidaré este momento. Mi equipo es fantástico y estoy encantado. Muy orgulloso de mis jugadores”, confesó ante los micrófonos.

El alemán quiso destacar especialmente el carácter competitivo de su equipo en una noche de máxima presión: “Es emocionante con la afición, en un Clásico, ganando al Real Madrid”.

PUEDE INTERESARTE Las llegadas de Barça y Real Madrid terminan con las lunas de ambos autobuses rotas

Un Barça que respondió en el momento más duro

Flick también analizó el partido y elogió el trabajo colectivo del Barça, especialmente en defensa y en las áreas decisivas: “Hemos jugado muy bien, hemos defendido muy bien y hemos marcado dos grandes goles”.

La victoria llega además en una noche especialmente delicada para el técnico azulgrana tras la pérdida de su padre, una noticia que conoció apenas horas antes del encuentro y que convirtió el triunfo culé en una escena todavía más emotiva.

PUEDE INTERESARTE El motivo de la baja a última hora de Dean Huijsen para el Clásico

El barcelonismo terminó abrazando a su entrenador en una noche que puede marcar un antes y un después en la era Flick.