Joaquín Anduro 10 MAY 2026 - 22:04h.

El padre de Hansi Flick falleció en la madrugada previa

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La horas previas a la disputa del Clásico, más allá de los líos en el Real Madrid, han estado marcadas por la muerte del padre de Hansi Flick que comunicó el Barcelona en sus redes sociales. El técnico alemán, que se emocionó durante el minuto de silencio en su recuerdo antes de empezar el encuentro, recibió numerosas muestras de cariño, desde sus aficionados y Ferran Torres al equipo blanco, Arbeloa y Vinicius.

En la mañana del domingo, los jugadores azulgranas recibieron la noticia en el hotel de concentración y el club compartió la noticia que ya habían publicado en algunos medios. Desde el primer momento se confirmó que el entrenador alemán se sentaría en el Camp Nou para el encuentro con la conquista de LALIGA EA Sports de forma definitiva como el mejor homenaje posible.

Los recuerdos para el padre de Hansi Flick durante el Clásico

Antes del partido, se guardó un emocionante minuto de silencio en el Camp Nou en recuerdo del padre de Hansi Flick, presente en el banquillo. El entrenador del Barça, con los ojos llorosos, estuvo a punto de romper su rostro frío habitual antes de recomponerse al acabar entre los aplausos de todos los presentes en el estadio para centrarse ya en el encuentro.

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El Real Madrid se sumó a las condolencias al teutón ya desde el comunicado publicado en su página web al poco de conocerse la noticia. Los jugadores madridistas, además, se sumaron a los blaugranas portando un brazalete negro en su recuerdo mientras que Vinicius, capitán este domingo en el Camp Nou, se acercó antes del sorteo inicial hacia el técnico rival para mostrarle su pésame tal y como había hecho Álvaro Arbeloa en el tradicional saludo.

Durante el partido, con cánticos incluidos de la afición del Barcelona, los futbolistas quisieron rendirle homenaje de la mejor forma, con esfuerzo, trabajo y goles. Ferran Torres, autor del 2-0, corrió hacia su posición para darle un sentido abrazo en un momento duro para Hansi Flick en lo personal.