David Torres 10 MAY 2026 - 18:49h.

"El sufrimiento no lo merecemos ni nosotros, ni ellos, pero bueno hemos demostrado que no nos rendimos"

Stole Dimitrievski le da la vida al Valencia en casa de Julen Agirrezabala (0-1)

Compartir







El Valencia CF ganó al Athletic Club siete años después en San Mamés. Dimitrievski fue clave e hizo que el gol de Umar Sadiq valiera su peso en oro. El capitán José Luis Gayà le quitó hierro a los pitos al meta por sus pérdidas de tiempo y defendió a Hugo Duro por el penalti fallado. Visiblemente feliz, Gayà se acordó de los aficionados que, una vez más, no fallaron.

PUEDE INTERESARTE El fallo de Hugo Duro en el penalti: el peor equipo se cruzó con el muro Unai Simón

Así fue la charla de Gayà en DAZN al final del partido

Gran victoria en un escenario muy complicado

Sí, la verdad que es una victoria muy importante para nosotros en un campo muy, muy complicado, como es San Mamés, para mí es el mejor estadio y de las mejores aficiones de LALIGA. Hoy se ha visto como han apretado, la verdad que es un un placer jugar aquí siempre y bueno, tres puntos muy importantes para nosotros y hay que seguir que aún quedan tres partidos y con ganas del jueves.

Hemos visto lágrimas en los aficionados, también mucha euforia en los minutos de finales en el banquillo 42 puntos. ¿Qué suponen esos 42 puntos?

Bueno, pues supone que tenemos 42 puntos, pero que, tal y como está LALIGA, no nos podemos relajar en estos tres partidos. Venimos del ejemplo del día del Atlético de Madrid, donde no fuimos capaces ser mejores que ellos. Entonces hoy queríamos demostrar que este equipo no se rinde, que este equipo sufre, que este equipo siempre va hacia adelante. Bueno, es una pena que esos 42 puntos lleguen tan tarde y como tú has dicho, ¿no? Hacer sufrir tanto a la afición como hacernos sufrir a nosotros. Creo que no lo merecemos ni nosotros, ni ellos, pero bueno, al final hemos demostrado que no nos rendimos, que vamos a luchar hasta el final y es lo que vamos a hacer estos tres partidos.

Y eso que ha empezado mal, con ese penalti fallado de Hugo Duro, son cuatro esta temporada. ¿Qué puede suponer lanzar un penalti? No sé si es algo también de nerviosismo en estos momentos.

Imagínate no haber fallado cuatro penaltis, donde estaríamos, no? Si los hubiéramos hecho, porque al final en esos partidos donde hemos fallado. Al final Hugo, con el trabajo que ha hecho y con el trabajo que que nos da siempre en el campo, los fallan los que los tiran y tiene todo nuestro apoyo, luego se ha dejado todo en el campo y es lo que se le pide a un jugador del Valencia, que muera por este escudo y al final si fallas un penalti, no pasa nada porque el equipo está por encima.

Salvador también Dimitrievski por sus paradas y luego impacientando San Mamés.

Bueno, normal, es que la gente se enfade, ¿no? Al final, cuando jugamos en Mestalla y cuando el portero rival pierde tiempo no le da esa continuidad al juego al final, es normal que la gente es impaciente, pero bueno, conozco a Dimitrievski y en este caso si tiene ya molestias porque tenía molestias.