Tito González | Basilio García Sevilla, 10 MAY 2026 - 17:14h.

'El Canijo' viajó desde Zúrich por el esfuerzo de sus compañeros de la peña 24/7 SFC Fans

Ángel, un sevillista en Zúrich ‘repatriado’ por su peña para el Sevilla-Espanyol: "Vaya locura"

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La historia de Ángel es la de uno de esos sevillistas que están teniendo que vivir desde lejos la complicada temporada del Sevilla FC. Este hincha de los que tienen la denominación de origen del Gol Norte se ha marchado a Suiza por motivos laborales, pero sus compañeros de grada y amigos no le olvidan, así que la peña 24/7, que fundó y a la que pertenece, le ha sufragado un viaje relámpago para poder ver en directo el partido ante el RCD Espanyol con el que el equipo ha dado un paso importante hacia la permanencia.

La llegada de Ángel a Sevilla ya la contó ElDesmarque, una de esas historias de sevillismo que han dado la vuelta a los hogares que sienten en rojo y blanco en estos días en los que se ha tirado tanto de mensajes emotivos. Este medio también ha estado con él en el Día D, un sábado de partido de liga ante el Espanyol que, en sus palabras, es incluso más que una final.

Ya que tenía solo un día para disfrutar de su Sevilla y su sevillismo, Ángel lo comenzó pronto, con sus amigos, muy cerca del Ramón Sánchez-Pizjuán. “Todavía no lo supero, mi madre llorando, mi padre llorando otra vez…”, afirma acerca de lo que supuso su llegada al Aeropuerto de San Pablo mediante el vuelo que le han pagado entre todos sus compañeros de peña.

Eso sí, ya tiene asumido que no va a poder regresar al Sánchez-Pizjuán para el partido ante el Real Madrid con el que se cerrará la temporada en Nervión, y que puede llegar a ser decisivo para la salvación. “Lo del Madrid lo tengo asumido, pero esto ha sido inesperado ¿cómo me voy a esperar yo esto? Esto había que venir porque me lo han pagado. ¿A ti te pagan un viaje y tú no vienes? Vienes seguro”, indicaba.

“Pierdo o gane, a mí, después de lo que me han hecho, el postpartido va a seguir para adelante. Esto no vale dinero”, comentaba justo antes de ser manteado en la previa del partido.

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En la grada y en el post

El Canijo volvió a la grada de Gol Norte y lo dio todo, cómo merecía la ocasión y el tremendo esfuerzo que tantos compañeros de zona hicieron para que pudiera estar presente, y lo demuestran las imágenes que han cedido a esta casa.

En el postpartido, en el mismo sitio que la previa, la situación prácticamente le desborda. “Una pasada”. “Esto es malo para el corazón. Yo no tenía como mis colegas lo del reloj ese de las publicaciones. Pero ya está, esto es malo para el corazón”, reconocía pasado ya un buen rato desde que Alberola Rojas señalara el final del partido.

Señala Ángel que esto es “mucho más importante” que tantas finales jugadas y ganadas, y para terminar, deja un detalle que podría haber dado al traste con toda esta historia de amor por unos colores. “Lo peor de todo, es que casi pierdo el vuelo. Me quedé dormido”. Pues menos mal que se despertó a tiempo y pudo vivir este sueño de 48 horas antes de regresar, con todo su sevillismo intacto e inmaculado, hacia Zúrich.