Basilio García Sevilla, 10 MAY 2026 - 15:27h.

El equipo de David Arteaga baja a la sexta categoría del fútbol español

La capacidad de adaptación de la cantera, de recurso a pilar en el Sevilla

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No está siendo una temporada nada fácil para el Sevilla FC como entidad. El primer equipo está peleando con uñas y dientes para conseguir la permanencia en LALIGA EA SPORTS y está a un solo paso de lograrlo, pero el Sevilla Atlético ya confirmó su descenso de la Primera Federación hace unas semanas, y este domingo le ha tocado al Sevilla C.

El segundo filial sevillista se enfrentaba este domingo al Atlético Central en la última jornada del Grupo 10 de la Tercera Federación con la posibilidad de conseguir la permanencia, pero no ha sido capaz de pasar del empate ante un equipo que jugará la fase de ascenso a la Segunda Federación, categoría en la que le espera el Sevilla Atlético.

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Con ese resultado y el gol del Tomares en el descuento de su encuentro ante el Cádiz Mirandilla, el equipo no era capaz de alcanzar la 15ª plaza, que podría haber supuesto la permanencia en caso de que uno de los representantes de su grupo consiguiera el ascenso. Ni los ‘refuerzos’ de jugadores que han jugado toda la temporada en el filial como Nico Guillén, Manuel Ángel o Eric Alcalde le han servido al equipo de David Arteaga para mantener la categoría.

La historia del Sevilla C

Así las cosas, el Sevilla C jugará la temporada que viene en la División de Honor Senior, acompañando en el descenso a otros dos equipos sevillanos como el Coria y el Castilleja. En la sexta categoría del fútbol español en la que se enfrentará a equipos de Andalucía Occidental.

Es la primera vez que, en sus 23 años de historia, el segundo filial del Sevilla desciende de categoría. Además, teniendo en cuenta el ascenso del Betis C, por primera vez el segundo filial verdiblanco estará en una categoría por encima del nervionense. Tras crearse en 2003, fue ascendiendo cada año hasta alcanzar la Tercera Federación en la 2007/08. Desde entonces, ha permanecido durante 19 campañas consecutivas en categoría nacional, hasta ahora.