Andrea Esteban 10 MAY 2026 - 13:43h.

Mourinho niega contactos actuales con el Real Madrid

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José Mourinho volvió a jugar al misterio. El técnico portugués, señalado desde hace días como uno de los grandes candidatos para hacerse cargo del Real Madrid la próxima temporada, evitó confirmar cualquier contacto con el club blanco, pero dejó una frase que enciende todavía más el debate sobre su posible regreso al Santiago Bernabéu.

Porque Mourinho negó conversaciones con Florentino Pérez o con dirigentes madridistas, sí. Pero también deslizó que, una vez termine la temporada con el Benfica, quedará completamente libre para negociar “con quien quiera”. Y ahí, inevitablemente, aparece el nombre del Real Madrid.

Mourinho pone fecha al final del silencio

El técnico luso compareció este domingo en rueda de prensa y fue muy claro al explicar que no piensa mover ficha antes del último partido liguero frente al Estoril, programado para el próximo 16 de mayo.

“Se sigue hablando del Real Madrid, y yo sigo huyendo de eso, sinceramente”, confesó Mourinho antes de negar contactos directos con el club blanco: “No tuve contacto con el presidente ni con ningún otro responsable del club”.

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Sin embargo, la frase que realmente agitó todo llegó después: “Hasta el último partido no tendré ninguno. Luego hay una ventana de una semana en la que seré libre para hablar con quien crea que debo hablar”.

Una respuesta que, lejos de apagar el ruido, alimenta todavía más la sensación de que el portugués sigue muy presente en el casting madridista.

El Real Madrid sigue buscando líder para apagar el incendio

Las palabras de Mourinho llegan además en uno de los momentos más delicados que se recuerdan en Valdebebas. Con la temporada prácticamente rota, el vestuario señalado públicamente y la tensión disparada tras las peleas internas filtradas esta semana, el debate sobre el próximo entrenador domina completamente el entorno blanco.

En ese contexto, la figura de Mourinho vuelve a aparecer como solución de emergencia para recuperar autoridad, orden y competitividad dentro del vestuario. De hecho, desde distintos programas internacionales ya se hablaba estos días de la necesidad de “mano dura” en el Real Madrid… un perfil históricamente asociado al portugués.

Mientras tanto, Mourinho mantiene el suspense aunque ya ha dejado claro cuándo podrá empezar a escuchar ofertas.