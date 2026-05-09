Jorge Morán 09 MAY 2026 - 17:42h.

Se encontraron circulando por las calles de Madrid

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Kylian Mbappé es uno de los nombres de la semana. El delantero del Real Madrid, que podría estar disponible para el Clásico del domingo contra el Barcelona, está siendo cuestionado por su nivel. A esto se le suman las informaciones sobre su vida privada, comenzando una relación con Ester Expósito y siendo cazados viajando a Italia en mitad de su recuperación.

Una pareja inesperado y que ya es la moda en Madrid. El futbolista del Real Madrid y la actriz española llevan unos meses de relación, dejándose ver juntos en sus citas o viajes. Tanto que incluso han dejado una surrealista imagen en Twitch, al encontrarse con el creador de contenido MarioTaxi por las calles de la capital española.

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Mbappé y Ester Expósito por Madrid

MarioTaxi es un creador de contenido que trabaja como taxista por las calles de Madrid, grabándose, haciendo bromas a clientes o simplemente charlando junto a su comunidad. Y mientras circulaba por el centro de la capital, vivió un surrealista encuentro con Kylian Mbappé y Ester Expósito.

La pareja se encontraba en su coche, conduciendo el jugador del Real Madrid, cuando la actriz se dio cuenta de que al lado tenía a 'MarioTaxi'. Ambos bajaron la ventanilla y se saludaron cariñosamente, mientras el creador de contenido no se lo podía creer. Unos metros más adelante, ambos coches pararon en un semáforo y aquí sí pudieron mantener una conversación en la que se podía ver a Ester Expósito muy interesada.

Aunque 'MarioTaxi' avisó en varias ocasiones a Ester Expósito de que estaba en directo, por si podía incomodarle, la actriz lo dejó pasar e incluso se atrevió a saludar a los espectadores. "¡Hola! Estás a tope eh", le decía la española, quién también preguntó al taxista por una persona de su entorno. Todo ello con Mbappé justo detrás, con la música y sin hablar. Sin duda, un momento que se ha vuelto viral en redes sociales.