Lanzan una petición con más de 200.000 firmas para que el Real Madrid venda a Mbappé

Redacción ElDesmarque Madrid, 05 MAY 2026 - 12:37h.

Unos aficionados del Real Madrid han creado una plataforma para reunir firmas y solicitar la venta de Kylian Mbappé

Las redes sociales del Real Madrid se inundan de mensajes pidiendo la salida de Mbappé

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Kylian Mbappé esta pasando por su peor momento desde que llegara al Real Madrid el hace dos veranos. El delantero francés está siendo cuestionado por muchos aficionados merengues por su escapada vacacional con Ester Expósito en plena temporada y minutos antes de que comenzara el Espanyol-Madrid de la jornada 34 de LA LIGA EA Sports, donde Vinicius Junior fue el mejor jugador del partido. El parisino, actualmente lesionado, es duda para el Clásico de este fin de semana y su segunda temporada en el conjunto blanco, pese a los 42 goles anotados, está dejando muchas dudas entre los madridistas. Tal es el caso que unos aficionados han creado una plataforma de petición de firmas para solicitar al Real Madrid la venta de Mbappé y ya lleva más de 180.000 firmas.

La petición para vender a Kylian Mbappé del Real Madrid ya tiene más de 200.000 firmas

Kylian Mbappé está realizando una temporada espectacular en lo que a cifras se refiere, pero entre que el Real Madrid no ha conseguido ningún título y que para muchos madridistas el jugador francés no se ha entregado al cien por cien, la situación ha acabado explotando. El detonante ha sido la escapada del parisino a Cagliari junto a su pareja, Ester Expósito. Este tipo de viajes se suelen hacer una vez acabada la temporada, pero Mbappé, estando lesionado, ha decidido hacerlo en un fin de semana de liga. Un grupo de aficionados del Madrid ha abierto una plataforma de petición de firmas para solicitar al club la venta del delantero y ya ha reunido más de 200.000 firmas. El francés, duda para el partido frente al FC Barcelona, no ha hecho ningunas declaraciones públicas sobre lo ocurrido en las últimas horas.

La afición del Real Madrid está cansada de Kylian Mbappé

Esta no es la primera vez que los aficionados del Real Madrid se enfadan con Kylian Mbappé ya que pese a la cantidad de goles que ha marcado este año en todas las competiciones, la imagen y figura del parisino en el conjunto blanco se ha ido deteriorando con el paso de la temporada. Una de las situaciones más polémicas fue con la lesión de rodilla que el delantero tuvo a principios de 2026. Los servicios médicos del Real Madrid no trataron correctamente su esguince ya que se equivocaron de articulación y el diagnóstico fue erróneo. Muchos aficionados no entendían como el jugador había permitido esto y alegaban que se estaba reservando para el Mundial. Otra problemática tiene que ver con el juego del Real Madrid. Para periodistas expertos e hinchas, los de Álvaro Arbeloa se entienden mejor cuando Mbappé no está en el terreno de juego. El último episodio han sido las pequeñas vacaciones que el francés se ha tomado en medio de la temporada y con un partido de liga, donde sus compañeros se jugaban no hacerle un pasillo al FC Barcelona en el Clásico de la semana que viene, a punto de jugarse.