Jorge Morán 04 MAY 2026 - 15:00h.

Las dudas empiezan a sondear sobre Kylian Mbappé

Santi Cañizares señala la solución al juego con Vinicius y Mbappé: "Dejar de alguna forma el ego"

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Con la ausencia de Mbappé en el Real Madrid y viendo el nivel del equipo ante el Espanyol, muchos empiezan a dudar de la importancia del francés. Y más viendo a Vinicius cuando no está el delantero. Es por ello que en ElDesmarque nos mojamos con la siguiente pregunta: "¿juega mejor el Real Madrid con Mbappé o sin él?".