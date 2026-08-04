Enfado en el FC Barcelona por las declaraciones de Ferran Torres pidiendo cariño

Fran Duarte Madrid, 04 AGO 2026 - 20:04h.

En el club azulgrana no han sentado nada bien las declaraciones de Ferran Torres, pero no cambian su hoja de ruta con su renovación

Ferran Torres lanza un aviso al Barcelona sobre su continuidad ante el interés en su fichaje: "Mostrar que me quieren"

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Ferran Torres ha abierto las puertas de su futuro de par en par. El autor del gol que hizo campeona a España continúa de vacaciones y ha regresado al lugar donde fue más feliz. El delantero ha dado una gira por las principales televisiones estadounidenses en su regreso a Nueva York y no ha dudado en hablar sobre su futuro lanzando algún que otro dardo a su actual equipo. El FC Barcelona ve con preocupación su renovación y teme que se pueda ir gratis el año que viene al terminar su contrato.

“Quiero cariño y que vengan a negociar, al final todo es hablar”, han sido algunas de las declaraciones de Ferran hablando de su renovación con el Barça. “Tengo contrato con el Barcelona, pero es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar”. El futbolista ahora tiene la sartén por el mango y le exige al club una muestra de cariño para que continúe siendo culé. Pese a que no ha sido el gran destacado en el Mundial, su gol en la final le ha revalorizado y ya hay algunos pretendientes como el Paris Saint Germain de Luis Enrique.

Enfado en el Barcelona por las declaraciones de Ferran Torres

Según ha informado David Ibáñez para ElDesmarque, las declaraciones de Ferran no han gustado nada en la directiva culé. Al FC Barcelona no le ha sentado nada bien esas palabras pidiendo cariño y consideran que el ir soltándolo por varios medios de comunicación no es la vía más apropiada. Eso sí, el Barça no cambia de opinión con respecto a Ferran y quieren renovarle con unas cantidades similares a las que está cobrando. Lo único que cambiaría la hoja de ruta es si llega una muy buena oferta del PSG (superior a los 50 millones de euros) el Barça no dudaría en vender a Ferran Torres.