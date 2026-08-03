Javi Rayo 03 AGO 2026 - 17:50h.

Ferran Torres habla por primera vez de su futuro

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Los rumores han dado paso a la realidad. Ferran Torres puede que no continúe en el FC Barcelona la próxima temporada. Ha sido el propio futbolista valenciano quien lo ha dejado caer durante una intervención en un programa de la televisión norteamericana. Aunque dice tener contrato con el Barça, el autor de gol de la final ante Argentina asegura que "en el fútbol todo puede pasar". El conjunto azulgrana, sabedor de la situación, ya le tasa en 50 millones para el equipo que desee llevárselo.

"Yo tengo contrato con el Barça pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando a tomar la decisión adecuada, todavía no lo sé", espetaba Ferran Torres en pleno directo. Unas palabras que han acabado por confirmar que el internacional con la Selección Española está explorando otras opciones fuera de Can Barça puesto que considera la oferta de renovación azulgrana insuficiente tanto en lo económico como en lo deportivo.

El PSG, como principal destino

Según ha podido saber ElDesmarque, la oferta del PSG es la que más atrae a Ferran Torres. El ex del Valencia confía mucho en Luis Enrique, quien ya le dirigió en la Selección Española, y además la oferta parisina es mucho mejor en lo económico que la que tiene del Barça. Un cóctel que le hace alejarse cada vez más del FC Barcelona. Deco y Joan Laporta no quieren vender al futbolista pero no pondrán problemas si la oferta es de 50 millones de euros o más. Además, tienen claro que no mejorarán la que ya hicieron hace unas semanas. Su gol en la final del Mundial ante Argentina le ha hecho revalorizarse y el futbolista valenciano busca ahora sentirse mejor valorado en lo económico y en lo deportivo. Dos aspectos que parece reunir la oferta del PSG.