La jugada de Bernardo Silva en su primer entrenamiento que ilusiona al madridismo: "Dos años sin ver esto"

Javi Rayo 03 AGO 2026 - 19:53h.

El centrocampista portugués se ha unido este lunes a la pretemporada del Real Madrid

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Bernardo Silva se ha incorporado este lunes a los entrenamientos de pretemporada del Real Madrid. El centrocampista portugués a conocido a sus compañeros, a José Mourinho y las instalaciones del conjunto blanco en Valdebebas. Los medios del club han compartido una de las primeras acciones del ex del Manchester City durante el entrenamiento. Unos pocos segundos que han servido para elevar la ilusión de los madridistas.

Bernardo Silva ilusiona al madridismo

Las cámaras del club captaban el momento en el que Bernardo Silva jugaba al primer toque para uno de sus compañeros. Sólo eso. Un pequeño detalle que ha servido al madridismo, huérfano de un pelotero de primer nivel mundial tras la retirada de Toni Kroos hace ya dos años. Aunque su fichaje ha sido opacado por otros como el de Cucurella, lo cierto es que Bernardo Silva llega al equipo merengue para tener un papel de relevancia.

Pese a su edad, ha sido una petición expresa del propio José Mourinho y podría ganarse el puesto de titular en el once del Real Madrid. Un puesto que dependerá mucho de si acaba o no llegando su excompañero en el Manchester City, Rodri Hernández. De ello dependerá cuántos minutos acaba jugando el internacional con Portugal esta semana. Su polivalencia puede ser de gran ayuda para el técnico portugués puesto que Bernardo Silva es capaz, tanto de jugar en la base del centro del campo, como en la media punta. Un lugar que a priori parece reservado para un Jude Bellingham que sobresalió en el pasado Mundial.

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En su última temporada en el Manchester City -con 31 años a sus espaldas- Bernardo Silva jugó 53 partidos. Un total de 3854 minutos donde marcó tres goles y dio cinco asistencias entre Premier League, Champions League, FA Cup y EFL Cup.