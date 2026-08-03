Javi Rayo 03 AGO 2026 - 17:22h.

Luna Serrat y Dani Ceballos fueron padres hace unos días

Ceballos, de nuevo en clave bética; compara un caño de Morante con la tarde de su padre en El Puerto

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Dani Ceballos y Luna Serrat han sido padres hace unos días. Mientras acaba de encontrar equipo tras su salida del Real Madrid, el futbolista utreraro está estrenando su reciente paternidad. La influencer le ha querido dedicar unas bonitas palabras en redes sociales tras sus primeros días como padre.

"Y, sobre todo, gracias al papá de mis pollitos. Por haber sido mi refugio cuando yo flaqueaba, por sostenerme cuando sentía que no podía más, por secar mis lágrimas sin hacer preguntas y por recordarme, una y otra vez, que todo iba a salir bien. Verte convertirte en el padre de nuestras niñas es, sin duda, una de las cosas más bonitas que he vivido. Ellas no podrían haber tenido un mejor papá, y yo no podría haber elegido un mejor compañero para empezar esta nueva vida de cuatro", escribía Luna Serrat en sus redes sociales.

Dani Ceballos, todavía sin equipo

Dani Ceballos está combinado la paternidad con los entrenamientos personales. El futbolista andaluz sigue manteniendo la forma mientras espera a resolver su futuro. El ex del Real Betis se encuentra sin equipo tras haber rescindido contrato con el Real Madrid. En las últimas semanas ha sonado el conjunto verdiblanco y el Ajax de Míchel como posibles destinos. Aunque de momento sigue sin concretarse nada.

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A sus 29 años, Dani Ceballos busca volver a sentirse futbolista. El jugador de Utrera estuvo condenado al ostracismo en sus últimas temporadas en el ocnjunto blanco y busca la oportunidad para volver a demostrar la calidad que lleva atesorando durante muchísimos años. Nunca ha escondido su deseo de volver al club de sus amores, el Real Betis, aunque de momento no ha llegado a un acuerdo con la directiva bética, que está dispuesto a ficharle pero no a cualquier precio. Cabe recordar que el ex del Arsenal viene de cobrar algo más de 10 millones brutos en su última temporada con el Real Madrid.