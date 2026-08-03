María Trigo 03 AGO 2026 - 14:43h.

El futbolista y la influencer se han dedicado unas emotivas palabras en las redes sociales

El whatsapp de Penélope Cruz a Borja Iglesias y el inicio de una amistad: "Alucinante"

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Borja Iglesias y María Valero son una pareja que no suele ocultar ni sus pensamientos ni sus sentimientos. El jugador del Celta de Vigo no rehuye a nada y siempre responde a todo. Una forma de ser que normaliza la vida de un futbolista de élite de un Campeón del Mundo.

Antes de incorporarse a los entrenamientos, el delantero ultima sus vacaciones y lo hace junto a su chica. Aprovechando estos momentos de desconexión, Borja Iglesias publicó en las últimas horas un largo, bonito y emotivo texto en Instagram. Una declaración de amor a la que María Valero respondió así: "Amo caminar de la manita contigo, crecer juntos y seguir descubriendo todo sobre ti. Gracias por ser el mejor compañero de vida y por creer en mi todo el tiempo, por hacerme tu prioridad, por impulsarme a ser mejor, por tratarme con cariño en todo momento. Te amo Borja".

¿Qué le dijo Borja Iglesias?

Muchas veces nos quedamos con lo que tenemos delante: la portada de una revista, la fachada de un edificio, la carátula de un disco, el envoltorio de un helado…

Me encanta hacerlo. Me encanta encontrar belleza nada más cruzar la mirada con algo o con alguien, y esa dopamina que soltamos cuando descubrimos algo que nos gusta y lo compartimos.

Pero mucho más amo cuando desgranamos el interior de un momento, de una emoción, de un sentir.

Con María me han pasado las dos cosas.

Desde el día que se cruzó por delante de mí no podía dejar de mirarla, de pensar en ella, de imaginar cómo sería conocerla. Y desde la primera conversación sentí que me haría falta una vida entera para descubrir del todo lo que tenía delante.

Amaba verla después de unos días. Después de unas horas. Y me encanta saber que cada día la amo más.

Tengo muchísima suerte de haberme cruzado con ella. De que me cuide y de cuidarla. De sentir que todos nuestros éxitos son compartidos y que la admiración que sentimos el uno por el otro crece a diario.

Después de unos días de locura (más bien unos meses), hemos vuelto a la calma. A despertarnos juntos, solos, en silencio. Y lo único que pienso cada vez que me acuesto y cada vez que me levanto es en la suerte que tengo de compartir nuestra vida juntos.

Pensamos igual, sentimos igual y nos entendemos siempre.

Viajar a tu lado es increíblemente fácil amor.

Gracias.

Te amo muchísimo