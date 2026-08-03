La convocatoria del Betis para Irlanda: dos canteranos y dos descartes se quedan en Sevilla

Álvaro Borrego 03 AGO 2026 - 14:22h.

Corralejo y Emmanuel N'Goran no viajan con el primer equipo, mientras que Cucho Hernández es la gran novedad de la expedición

La última versión sobre el estado de Isco Alarcón: "Si se sobrecarga aparece el dolor"

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El Real Betis Balompié ha ofrecido la convocatoria para la concentración que realizará la primera plantilla en Dublín, Irlanda. Manuel Pellegrini ha citado a 25 futbolistas y ha dejado en Sevilla a los lesionados además de a dos canteranos, Iván Corralejo y Emmanuel N'Goran, dado que la visita será fugaz, con un entrenamiento completo y el compromiso del próximo miércoles frente al Arsenal, de ahí que, teniendo en cuenta la gestión de minutos, el entrenador haya decidido que estos dos últimos se queden estos días haciendo trabajo con el filial. La gran novedad de la lista es el Cucho Hernández, quien este lunes completó su primer entreno tras concluir sus vacaciones. Se espera que esta semana puedan tener sus primeros minutos otros inéditos hasta ahora como Antony Matheus y Álvaro Fidalgo, mientras que Isco Alarcón podría continuar sumando carga de trabajo.

Manu González, el ucraniano Yan Zhuravskyi (que suple al lesionado Diego Conde), Rica Fúnez, Gnagnoro y Morante, además de Pablo García, son los canteranos que completarán la lista. Tampoco viajan Gonzalo Petit ni Iker Losada, los grandes descartes de Manuel Pellegrini para esta lista.

Los 24 que viajan son: Álvaro Valles, Manu González, Yan; Bellerín, Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Llorente, Valentín, Junior Firpo, Fran García; Fidalgo, Gnangoro, Facundo Bernal, Pablo Fornals, Marc Roca, Isco Alarcón, Rica Fúnez, Nelson Deossa; Antony, Morante, Riquelme, Pablo García y Cucho Hernández.

Este miércoles será la primera vez en su historia que el Real Betis se enfrente al Arsenal, vigente ganador de la Premier League, 14 veces campeón de Liga en Inglaterra y 14 veces de la FA Cup, entre otros títulos nacionales e internacionales. También será la primera vez que el conjunto verdiblanco dispute un encuentro en la capital irlandesa. Ya el sábado harán la puesta de largo en La Cartuja, frente al Bournemouth, y el próximo sábado 15 cerrarán la pretemporada contra el Inter de Milán, siendo este el último de los amistosos antes del debut liguero.