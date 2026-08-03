Adrián San Miguel entra en la dirección deportiva del Betis

Álvaro Borrego 03 AGO 2026 - 12:51h.

Entre sus labores estarán la gestión de las relaciones internacionales y el seguimiento y apoyo al desarrollo de los jóvenes talentos

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Adrián San Miguel seguirá ligado al Real Betis tras anunciar su retirada como futbolista profesional el pasado mes de mayo. El exfutbolista sevillano se integrará en la estructura de la dirección deportiva que lidera Manu Fajardo para desempeñar labores de coordinación deportiva e institucional. Entre sus funciones se encontrarán la gestión de las relaciones internacionales y el seguimiento y apoyo al desarrollo de los jóvenes talentos. Una posibilidad que él mismo puso sobre la mesa nada más colgar los guantes y que ahora se ha terminado materializando.

El hispalense se formó en las categorías inferiores del Real Betis Balompié desde los diez años hasta debutar con el primer equipo en 2012. Un año más tarde se marchó a la Premier League para jugar en el West Ham y posteriormente fichó por el Liverpool, clubes en los que ofreció un gran rendimiento y exhibió su liderazgo. Con los 'reds' conquistó siete títulos (Premier League, FA Cup, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa, Supercopa de Inglaterra y dos veces la Copa de la Liga) antes de regresar al Real Betis en 2024. En su segunda etapa como verdiblanco se erigió como uno de los capitanes del equipo, disputó 32 partidos y participó tanto en la final de la Conference League como en la reciente clasificación para la Champions League.

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Adrián San Miguel ha compaginado su larga carrera deportiva con los estudios. De hecho, el sevillano es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y ha realizado los cursos de Football Management de la UEFA, el Global Players Program de LaLIga y el FIFA Players Executive Programme.

Tras la oficialidad de su nuevo cargo, Adrián expresó su satisfacción por seguir en el Real Betis e ilusionado por esta nueva etapa: "Estoy súper ilusionado por seguir aportando en un área diferente, es cierto que mi periplo en el campo se acaba, pero nuestra vida continúa y seguir unido al club para mí es un orgullo. Quiero agradecer a Manu, Ángel, Josemi, Ramón y a todos los que han confiado en que yo siga dentro de este proyecto y sigamos creciendo juntos y para poder aportar mi experiencia y mi formación que nunca he dejado, incluso estando en activo, y disfrutar desde otro lado del campo. Seguir unido al club para mí es un orgullo".

A su vez Manu Fajardo también manifestó su alegría por el nuevo cargo de Adrián en el club: "Muy contentos y muy orgullosos de que uno de los nuestros se incorpore al club para trabajar y aportar desde otro rol".