Joaquín Anduro 02 AGO 2026 - 20:52h.

Xabi Alonso hace autocrítica tras su paso por el Real Madrid

Xabi Alonso desvela el accidente que tuvo en pleno Mundial y por el que jugó vendado contra Alemania: "Me hizo un tipo torniquete en el muslo"

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El Chelsea se encuentra bajo el mando de Xabi Alonso, que ejerce en Stamford Bridge como entrenador y director técnico buscando remontar el vuelo tras su destitución en el Real Madrid a mitad de la temporada pasada. El técnico tolosarra no había hablado aún sobre su salida del Santiago Bernabéu pero se ha abierto ahora reconociendo la "cicatriz" por su paso por el equipo blanco que, eso sí, "ya está cerrada".

En una entrevista con The Athletic, el actual entrenado blue ha reconocido esa espina que le quedó por el proyecto frustrado en la capital de España del que ya se ha rehecho para seguir con su carrera en los banquillos en la Premier League: "Por suerte no tengo muchas cicatrices en mi carrera. Tengo una, pero ya está curada. Ahora que ya está cerrada, estoy muy motivado y decidido a disfrutar de esta nueva etapa como lo hice cuando empecé en Madrid".

Xabi Alonso fue destituido a mitad de temporada después de perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. Más allá de los resultados deportivos, que ya comenzaban a caer, el principal motivo fue la pérdida de confianza de parte del vestuario, con el enfado de Vinicius en su cambio en el Clásico del Santiago Bernabéu ejemplificando esta complicada relación.

Meses después, el vasco pasa página sobre lo sucedido aprendiendo de los errores: "Mirando hacia atrás, me quedo con lo positivo y analizo lo que no funcionó. He sido muy autocrítico y he pensado en qué podría haber hecho mejor porque las cosas no salieron como esperaba. Uno aprende de la decepción, de aquello que no salió como deseaba, y trata de mentalizarse en que, en el futuro, siempre mejorarán las cosas".

"Me llevo experiencias como la adaptación que tuve que hacer, las cosas que funcionaron y las que no, tanto en lo que respecta al juego en sí como a la gestión del grupo humano", explica Xabi Alonso incidiendo en esto último.

Xabi Alonso se pone a los mandos del Chelsea

Ahora, Xabi Alonso buscará enderezar el rumbo del Chelsea que, un año después de ganar el Mundial de Clubes con Enzo Maresca a los mandos, se ha quedado fuera de competiciones europeas para la 26/27. El campeón del mundo con la Selección Española en 2010 quiere acabar con la irregularidad blue de los últimos años después de haberse tomado unos meses para sí mismo.

"He aprovechado estos meses principalmente para recargar energías porque, como entrenador, necesitas estar lleno de energía para nutrirte del resto. Es muy importante transmitir esa pasión y ese entusiasmo por el juego en cada entrenamiento y en cada plan de juego. Usé ese tiempo principalmente para eso y no vi mucho fútbol, se trataba principalmente de enfocarme en mí mismo y de sentirlo", explicó Xabi.