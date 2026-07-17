Celia Pérez 17 JUL 2026 - 11:05h.

El ahora entrenador del Chelsea habla de un accidente que nunca ha salido a la luz

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España está a punto de disputar su segunda final de una Copa del Mundo. Millones de seguidores sueñan con volver a alzar el trofeo que ya consiguió el conjunto de Vicente del Bosque en 2010 y poder sumar así la segunda estrella en la camiseta. Hace ya 16 años de aquel momento, que tuvo protagonistas como Xabi Alonso, que ahora desvela una anécdota en la previa del duelo de semifinales bastante impactante.

El ahora entrenador del Chelsea desvela en El Partidazo de Cope que justo antes de la charla del míster sufrió un corte en la pierna. "Justo antes de la charla del míster, de Vicente del Bosque, yo me estaba duchando y la mampara de la ducha con un golpe se destrozó. Se rompió la mampara de cristal y me hice un corte muy profundo en el muslo. Estaba sangrando y yo decía 'no puede ser que me pase haya pasado esto justo antes de una semifinal del Mundial'", comenzó desvelando.

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"Llamé al doctor Cota, que fue mi salvador, que me hizo un tipo torniquete en el muslo y yo le prometí, no le digas nada al míster que si no puedo lo voy a decir, pero todavía no le digas nada al míster. Y el doctor Cota pues con el que sigo muy agradecido, mantuvo esa confidencialidad y luego me suturo en el vestuario, me puso cinco o seis puntos. Le dije 'voy a salir a calentar'. No sé cómo, pero no tocó ningún tejido ni ningún músculo y pude jugar sin problemas. Probablemente fue el partido que mejor jugué en todo el Mundial", contó.

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Todo ello ocurrió durante uno de los partidos más duros de España en Sudáfrica, en la que los de Vicente del Bosque consiguieron imponerse a Alemania gracias al único tanto de Carles Puyol.