Pepe Jiménez Sevilla, 17 JUL 2026 - 11:43h.

El guardameta publica un extenso mensaje en sus redes sociales

El Betis anuncia la marcha de Pau López y la afición se acuerda de Cornellá: "Gracias"

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Pau López, ya exjugador del Betis, publicó un extenso mensaje en sus redes sociales para despedirse de los aficionados verdiblancos, argumentando que él sentía que no podía "ayudar más a la entidad" después de cerrar un acuerdo con el Andorra.

Dividida en varias imágenes, Pau López ha publicado una carta en la que agradece la confianza puesta en su figura para volver a vestir la camiseta del Betis anunciando, posteriormente, que "ha llegado el momento de cambiar".

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La carta completa de Pau López

"Nunca imaginé que tendría la oportunidad de volver a vestir la camiseta del Real Betis Balompié. He podido disfrutar de una temporada histórica, volver a defender estos colores y sentir, una vez más, todo vuestro cariño.

Hace siete años me fui porque era una oportunidad tanto para mí como para el club; esta vez me voy porque siento que ya no puedo ayudar más al Betis.

Creo que ha llegado el momento de cambiar, mis prioridades en la vida, porque así lo siento y porque los míos se lo merecen. Solo me queda desearos lo mejor. Seguid siendo como sois y llevando a este club hasta donde se merece estar.

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Tenéis unos jugadores y un cuerpo técnico que se dejan el alma en cada entrenamiento para haceros disfrutar y haceros felices. A veces no lo conseguirán (puede que no siempre lo consigan), pero os prometo que lo dan todo para que así sea.

Me gustaría agradecer a los dirigentes del club y, en especial, a Manu Fajardo, por entender mi situación, respetarla y apoyarme hasta el último día. Gracias también por permitirme vivir el año tan especial que hemos compartido.

Al míster y al cuerpo técnico, gracias por el trato, por confiar en mí y por darme la oportunidad de disputar los partidos que jugué la pasada temporada.

A todas las personas que se desviven por nosotros: utilleros, fisios, doctores, personal de prensa, seguridad, trabajadores de la Ciudad Deportiva, de La Cartuja, jardineros, personal de limpieza... Espero no dejarme a nadie. Gracias de corazón.

Si el Betis es lo que es, si el día a día se vive y se disfruta de una manera tan especial en este club, es en gran parte gracias a vosotros.

Sois personas maravillosas, grandes profesionales y, por encima de todo, personas con un corazón enorme, siempre dispuestas a ayudar, a cuidar de nosotros y a hacernos felices cada día.

A mis compañeros, a algunos con los que he tenido la suerte de volver a coincidir y a otros que han sido un auténtico descubrimiento, gracias de corazón. Desde el primer día me he sentido muy querido dentro del vestuario. Me habéis hecho sentir respetado, valorado y acompañado en todo momento, y eso ha hecho que el día a día haya sido realmente especial.

Solo puedo animaros a seguir creciendo, no solo como futbolistas, sino, sobre todo, como personas. Estoy convencido de que os esperan grandes cosas. Os llevaré siempre en mi corazón y guardaré con mucho cariño todos los momentos que hemos compartido. Gracias por todo.

Y, por último, a vosotros. No sé cómo agradecer todo el cariño que siempre he sentido, tanto hace siete años como durante esta última temporada. Siempre os llevaré en mi corazón. Os seguiré, os apoyaré y os animaré desde la distancia.

Porque, siempre, siempre, siempre... ¡MUCHO BETIS!

Pau López".