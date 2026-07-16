Un 48% de los futbolistas juega en el campeonato español, con claro dominio de Atlético y Barça

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La final del Mundial 2026 tiene sabor a LaLiga. Las selecciones de España y Argentina disputarán el próximo domingo 19 de julio en Nueva York el partido que todos quieren jugar, que cualquier futbolista sueña con vivir al menos una vez en la vida. Lo harán con un claro dominio del campeonato español, marcado evidentemente por la llegada de La Roja a esa última cita.

Cada selección tiene 26 jugadores convocados, lo que hace un total de 52 futbolistas en esa final. De todos ellos, hay 25 que juegan en LaLiga EA Sports, lo que supone un 48% del total. Abrumador.

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Atlético y Barcelona dominan la final del Mundial

Hay dos equipos que marcan ese dominio: Atlético de Madrid y FC Barcelona. En el cuadro rojiblanco, eso sí, hay que contar con el asterisco de Nico González: llegó al torneo como jugador rojiblanco, pero desde el 1 de julio vuelve a permanecer a la Juventus.

El Atlético es el equipo que más futbolistas aporta a la final: 10, contando con Nico y con Grimaldo. El Barça es el segundo con ocho, todos con España. Les siguen Athletic, Tottenham y Arsenal, con tres cada uno.

En clave española, también tendrán su representación la Real Sociedad (Oyarzabal), el Celta de Vigo (Borja Iglesias) y el Real Madrid (Cucurella). También el Betis (Lo Celso), aunque en este caso en el equipo rival.

La final del Mundial 2026, repartida por clubes de LaLiga

Atlético de Madrid: Marcos Llorente, Álex Grimaldo, Marc Pubill, Álex Baena, Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nico González*, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.

Barcelona: Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri González, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres.

Athletic: Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams.

Real Madrid: Marc Cucurella.

Celta: Borja Iglesias.

Real Sociedad: Mikel Oyarzabal.

Real Betis: Giovani Lo Celso.