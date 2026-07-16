Redacción ElDesmarque Madrid, 16 JUL 2026 - 13:04h.

El partido está dejando muchas bromas y memes

Un iraní, el árbitro favorito para pitar la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

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Argentina ya está en la final del Mundial 2026. La Albiceleste superó a Inglaterra en una semifinal muy disputada y se citará con España el domingo 19 de julio a las 21:00h (horario peninsular) en el partido que decidirá el nuevo campeón del mundo. Como suele ocurrir tras las grandes victorias de la selección argentina, las redes sociales se han llenado de imágenes, vídeos y bromas. Sin embargo, uno de los contenidos que más repercusión está teniendo no procede de X o Instagram, sino de WhatsApp, donde un sencillo mensaje se ha compartido en numerosas ocasiones entre los aficionados argentinos en las horas posteriores al encuentro.

Los memes del Argentina - Inglaterra

El encuentro ha dejado mucho material para el humor en redes sociales. La semifinal estuvo marcada por la intensidad, las interrupciones y un elevado número de faltas, lo que dio pie a numerosos memes publicados por los aficionados durante y después del partido.

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Entre las imágenes más compartidas también ha destacado un montaje protagonizado por Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez y Emiliano ‘Dibu’ Martínez. Los cuatro aparecen recreando la icónica fotografía de The Beatles cruzando el paso de peatones de Abbey Road, sustituyendo a los integrantes del grupo británico.

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El mensaje de WhatsApp que se ha hecho viral tras eliminar a Inglaterra

Lo que más viral se ha hecho ha sido un mensaje de Whatsapp. En lugar del habitual aviso “Este mensaje fue eliminado”, el texto está modificado para convertirlo en “Este mensaje fue eliminado igual que Inglaterra”, en referencia a la eliminación del combinado inglés en semifinales. La simplicidad del mensaje ha sido suficiente para que se extienda rápidamente por miles de conversaciones y grupos de WhatsApp, convirtiéndose en una de las bromas más repetidas entre los seguidores de la Albiceleste tras sellar el pase a la final del Mundial.

La selección de Lionel Scaloni ya prepara la gran final frente a España y los aficionados argentinos siguen celebrando la clasificación con memes y bromas que, una vez más, han encontrado en las redes sociales y en WhatsApp el mejor escaparate para hacerse viral.