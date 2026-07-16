La locura de la familia Simeone por Messi: Carla Pereyra coloca un altar en casa y Giuliano acaba llorando

Fran Duarte Madrid, 16 JUL 2026 - 12:12h.

Leo Messi es el héroe de toda Argentina, incluida la familia Simeone con Giuliano llorando por su capitán y Carla Pereyra dedicándole un altar a la Virgen de Lujan

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Leo Messi sigue siendo el líder indiscutible de la Argentina de Lionel Scaloni. A sus 39 años, el astro argentino sigue siendo el alma de la albiceleste y su papel ha sido fundamental para conseguir llegar a la final del Mundial 2026 contra España. Contra Inglaterra volvió a ser la peor pesadilla para sus rivales y toda Argentina confiaba en él para conseguir remontar el partido. Esta vez no anotó, pero dio las dos asistencias que completaron otra remontada histórica.

La pasión por el fútbol es desmedida en Argentina y Leo se ha convertido en el referente de un equipo que quiere revalidar el título de Campeones del Mundo. El de Rosario protagoniza todos los cánticos, incluido el de ‘La Cuarta Estrella’, el más popular en este Mundial. Para toda la nación argentina, este es el Mundial de Leo y solo pueden darle las gracias por lo que está haciendo. Ya no solo los aficionados normales, dentro del vestuario existe una clara devoción por Messi y solo hay que ver las lágrimas de Giuliano Simeone llorando tras clasificarse a la final, no por el logro personal, si no por haber conseguido llevar a Messi a Nueva York.

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La familia Simeone y su devoción por Messi

“La verdad es que me emociona”, respondió Giuliano cuando le preguntaron por su capitán en la zona mixta al final del partido. “Leo tiene 39 años. Tiene todo lo que un futbolista quiere y sigue peleando como el mejor”, aseguraba con la voz entre cortada por el llanto. “Así que a nosotros solo nos queda dejarlo todo por él y correr por toda la Argentina”, terminaba diciendo con los ojos envueltos en lágrimas.

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Una pasión por Leo que también comparte Carla Pereyra, esposa de Diego Pablo Simeone, que no dudó en ver el partido con un altar de la Virgen de Lujan dedicado a Messi, compuesto con la camiseta albiceleste de Giuliano de cuando era pequeño y su padre jugaba en la selección y con la bandera que llevó a Qatar. Antes del partido ya publico una storie de la bandera argentina ondeando con un texto que pedía a la selección darlo todo “porque luchando como Messi sabemos que sí se puede”. Pese a tener su casa en España y haber pasado tanto tiempo en el Atlético, la familia Simeone no olvida sus orígenes y muestran su devoción por Leo Messi, el héroe de toda Argentina.