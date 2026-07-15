Pablo Sánchez 15 JUL 2026 - 23:50h.

La polémica pancarta de Lo Celso tras la remontada ante Inglaterra: "Las Malvinas son argentinas"

Éxtasis en las gradas tras el pitido final

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El empate de Enzo Fernández en la recta final desató la locura entre los argentinos. Jugadores, cuerpo técnico y los millones y millones de aficionados que presenciaron el encuentro desde el estadio o en sus casas se emocionaron después del empate y tras el 1-2 de Lautaro. Una de la más emocionadas en el estadio fue Antonela Raccuzzo, pareja de Leo Messi.

Antonela no pudo evitar llorar después del tanto de Enzo Fernández. Se abrazó con sus seres queridos y se quedo boquiabierta con lo que estaba presenciando de nuevo. Minutos después llegó el tanto de la remontada y el colofón final con el pitido del colegiado. Las caras hablaban por sí solas.

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Las cámaras de DAZN captaron a Antonela con la mirada fija en Leo Messi, quien se encontraba sobre el césped junto a sus compañeros saludando a los rivales y celebrando la clasificación para la final.

Lautaro, emocionado

Lautaro Martínez afirmó visiblemente emocionado que siempre soñó con hacer un gol como el que logró este miércoles en el descuento para dar a Argentina el pase a la final tras vencer a Inglaterra por 2 a 1. "Muy fuerte esto, es muy fuerte", comenzó diciendo el delantero del Inter de Milán en una entrevista a pie de campo después de la victoria, en la que apenas podía contener las lágrimas.

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Martínez, que anotó el segundo tanto en el descuento, destacó que soñó con hacer un gol así de importante desde que su padre le compró sus primeras botas de fútbol, y aclaró que había tenido una corazonada desde el banquillo.

"Lo soñé, te lo juro. Se lo dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol, se lo dije a Facu Medina, que iba a entrar y lo iba a ganar"; agregó. Sobre el partido, dijo que Argentina aprovechó el momento en el que Inglaterra se cansó de presionar, lo que les generó "más tranquilidad para mover la pelota".

"Hicimos ancha la cancha y al final conseguimos los goles y después de tres años y medio, volvemos a jugar una final del mundo", sentenció el delantero.