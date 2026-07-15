Pablo Sánchez 15 JUL 2026 - 23:24h.

La imagen del bochorno: las aficiones de Argentina e Inglaterra pitan los himnos

Tensión y trifulcas casi desde el inicio

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Argentina será el rival de España en la final del Mundial el próximo domingo. La selección de Leo Messi remontó in extremis a Inglaterra para plantarse en la gran cita del fútbol. La semifinal, desde el inicio, estuvo marcada por la intensidad, las trifulcas y los múltiples parones del colegiado para poner orden.

Batalla es la mejor palabra para definir lo que se vivió en el encuentro entre Argentina e Inglaterra. Apenas habían pasado dos minutos cuando se produjo la primera tangana del choque. Bellingham y Leandro Paredes fueron los protagonistas después de que el jugador inglés le recriminara varias cosas. Ambos, junto a Anderson, formaron parte de una nueva trifulca a los 11 minutos, algo que se convirtió en una tónica durante toda la primera parte.

En la segunda el juego fue algo más fluido. Llegaron los goles, los nervios y se vieron menos parones, pero el encuentro dejó un reguero de faltas y de tarjetas, aunque por suerte ninguna expulsión.

Las estadísticas del Inglaterra - Argentina

Hasta cuatro tarjetas amarillas mostró el colegiado del encuentro, una cifra bastante elevada para la media de cartulinas que se han sacado durante el Mundial. También basta con mirar las faltas cometidas para ver un reflejo de lo que sucedió sobre el terreno de juego.

Ambas selecciones acumularon más de una veintena de faltas y 34 entradas. Casi nada. Por suerte no hubo lesionados. El pitido final deja a una Inglaterra derrotada, que vio como se le escapó la final en los últimos minutos, y a una selección argentina que protagonizó otra remontada de infarto para plantarse en la gran final. Leo Messi y los suyos tendrán la oportunidad de levantar su segundo Mundial consecutivo. Al otro lado, España.