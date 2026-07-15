Alberto Cercós García 15 JUL 2026 - 16:30h.

El Francia-España ha dejado muchos análisis, y uno de los más llamativos el de Henry

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España ya está en la final del Mundial después de firmar su actuación más convincente del torneo con un incontestable 2-0 frente a Francia. El conjunto de Luis de la Fuente, que había dejado dudas durante la fase de grupos antes de crecer en las eliminatorias, ofreció una exhibición colectiva para desactivar al equipo más goleador del campeonato. Los franceses, liderados por un ataque formado por Mbappé, Dembélé, Olise y Barcola, fueron incapaces de generar peligro real sobre la portería de Unai Simón y terminaron el encuentro sin marcar por primera vez en el torneo. España dominó con y sin balón, impuso su ritmo desde el inicio y confirmó la superioridad que ya había mostrado en las rondas anteriores. “Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero hoy se enfrentaban al mejor equipo del mundo”, resumió Luis de la Fuente tras sellar el pase a la gran final.

El nivel mostrado por La Roja también fue destacado por Thierry Henry durante el análisis posterior del encuentro en FOX Sports. El campeón del mundo con Francia en 1998 no dudó en reconocer la superioridad española y, al mismo tiempo, cargar contra el rendimiento de su selección. “La reputación no te salva. Para estar en una final del Mundial, debes quererlo y Francia no lo quiso. Pero también se enfrentaron a un rival maravilloso. España es una idea trabajada, generosa y perfecta. Merecen estar en la final”, afirmó el exdelantero francés. Más adelante insistió en que el conjunto de De la Fuente fue “infinitamente superior en cada sector del campo” y calificó a Francia como un “equipo apagado, sin vida y sin respuestas”, incapaz de encontrar soluciones ante el dominio de un rival que controló todas las fases del juego.

La clave para Henry es la identidad de España

Henry también explicó desde un punto de vista táctico por qué España consiguió someter a Francia durante los 90 minutos. “Hay que entender que el balón debe moverse. Todos tienen que mantenerse en su posición. Confía en tus compañeros y deja que el balón circule. Aquí se puede ver cómo se abren constantemente para atraer al rival. Nadie permanece todo el tiempo en el mismo sitio”, analizaba el francés. Para ilustrar esa idea puso como ejemplo el segundo tanto del partido, firmado por Pedro Porro tras iniciar él mismo la jugada. “Ves a estos jugadores moverse, pero cada uno ocupa la zona en la que debe estar”, añadió destacando la coordinación y el rigor posicional que permitieron a España encontrar siempre ventajas frente a la presión francesa.

El exfutbolista del Arsenal fue un paso más allá al señalar que la mayor fortaleza de la selección española no reside en el talento individual, sino en un modelo que se mantiene inalterable independientemente de quién juegue. “Da igual que juegue Baena, Nico Williams o cualquier otro. Todos saben lo que tienen que hacer desde que tienen nueve años. No importa quién entre o quién se quede fuera”, zanjaba Henry.