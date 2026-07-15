Redacción ElDesmarque Madrid, 15 JUL 2026 - 13:46h.

Los tres exinternacionales españoles estuvieron viendo el partido en el estadio

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La Selección Española selló este martes su clasificación para la final del Mundial 2026 tras imponerse por 0-2 a Francia en Dallas. En las gradas del estadio no faltaron algunas de las grandes leyendas del fútbol español. Varios integrantes de la generación campeona del mundo en Sudáfrica 2010, además de acudir a un evento organizado por la Real Federación de Fútbol Español el día previo a la semifinal en la Casa España, estuvieron presentes en el campo para apoyar al equipo de Luis de la Fuente en una noche histórica. Entre ellos estuvieron Iker Casillas, Xavi Hernández y Sergio Ramos, que siguieron juntos el encuentro. El excentral del Real Madrid compartió una historia en su perfil oficial de Instagram en la que aparecía sentado junto a sus dos excompañeros de selección y aprovechó la ocasión para lanzar una broma dirigida a Xavi Hernández por el aspecto de su peinado.

Sergio Ramos bromea con el pelo de Xavi Hernández

En el vídeo publicado por Sergio Ramos se puede ver al sevillano junto a Iker Casillas y Xavi Hernández en la grada, minutos antes del comienzo del encuentro. Mientras enfocaba a sus dos excompañeros, el exdefensa dijo: “Estoy aquí con el gran Iker Casillas…”, para, acto seguido, girar la cámara hacia Xavi y añadir entre risas: “…y el gran ‘Pelopo’”.

El apodo hace referencia, en tono humorístico, al aspecto del cabello de Xavi Hernández, estableciendo una comparación coloquial que Sergio Ramos utilizó con evidente intención de bromear con uno de sus grandes compañeros de generación. La escena refleja la buena relación que mantienen los campeones del mundo de 2010 muchos años después de compartir vestuario en la Selección Española y como de unidos están en el apoyo a esta nueva generación de jugadores, que ayer dieron un paso más hacia la conquista del Mundial.