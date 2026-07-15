La carrera de España para batir a Messi en el Balón de Oro: Rodri, Lamine Yamal y Fabián Ruiz

Juan Pérez 15 JUL 2026 - 12:04h.

Tres narrativas para chocar contra el astro argentino y, quizás, Harry Kane

Intentan robar en la casa de Lamine Yamal mientras se disputaba el Francia – España

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La paliza de España a Francia en las semifinales del Mundial 2026 deja un escaparate perfecto para soñar con la aparición de un jugador patrio entre los favoritos a ganar el Balón de Oro. Con los franceses alejados de ese escalón y a la espera de conocer cuál es la narrativa que acompañe al clasificado en el Argentina - Inglaterra, hay varias posibilidades entre los elegidos por Luis de la Fuente para optar al premio.

El carácter de equipo de la Selección Española en el Mundial no le quita peso al valor individual de un premio como el Balón de Oro, y la consecución del galardón por parte de Rodri en 2024 es el caso más sonado en la última década. El refuerzo de eliminar a Francia significa restarle muchas posibilidades a Mbappé y Dembele de estar en lo más alto, lo que significa que ante una posible victoria en la final de Nueva York deja a tres grandes contendientes de La Roja.

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Rodri es a día de hoy el jugador más regular de España, y con un Balón de Oro en el bolsillo, sus posibilidades aumentan cada día para posicionarse entre los mejores. Su nivel es el del bloque, y aunque no le acompañan grandes gestas esta temporada, sí ha ganado la FA Cup y la Copa de la Liga en Inglaterra a pesar de tener dos etapas con lesiones entre los problemas con el muslo y con la rodilla. Su eliminación en octavos de final en Champions League puede pesar, pero no tanto como su nivel en el Mundial.

Lamine Yamal va a estar indiscutiblemente en el listado de favoritos si España gana el Mundial 2026 simplemente porque sería el reflejo de la mejor selección. Su halo de estrella, a pesar de estar lejos de su mejor nivel, le va a colocar en una posición privilegiada. El tercer jugador con opciones es Fabián Ruiz, el flamante campeón de la Champions League con el PSG y un jugador trascendental en la medular de España. Con goles importantes en la fase del KO y un aumento de responsabilidades en los partidos más importantes, un gol suyo en la final puede decantar la balanza hasta colocarlo en un top 5 en el Balón de Oro.

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Estas suposiciones pasan por entender que España puede ganar el Mundial, pero ese castillo de naipes se cae si España no gana el Mundial, al menos de cara a pensar que uno de ellos puede ganar. De hecho la narrativa de Leo Messi funciona por sí sola a pesar de estar muy lejos de la competitividad de las grandes ligas, porque un par de goles en una semifinal contra Inglaterra colocan a Leo en un altar imposible de romper. Y no valen las estadísticas, los trofeos particulares o los goles de esta temporada. Es Messi, tiene la corona puesta después de brillar hace cuatro años, y a sus 39 años está haciendo un torneo brillante que lo va a colocar entre los mejores.

La alternativa inglesa: Harry Kane

Harry Kane es el otro gran candidato que depende del cierre del Mundial para multiplicar su valor de cara al gran premio individual. El delantero inglés suma 72 goles en toda la temporada sumando los 61 conseguidos con el Bayern de Munich en 51 partidos junto a los 11 con la selección en la 25/26, una barbaridad que se coloca como la segunda mejor marca goleadora del Siglo XXI.

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A pesar de conseguir todos los títulos nacionales posibles en Alemania, la eliminación en semifinales de la Champions League contra el PSG le deja en un escalón con dudas donde el Mundial puede ser definitorio. Y además de todo eso, todavía puede ser el máximo goleador si supera a Mbappé. La quinta opción de entre todas que espera a la definición de la cita internacional para saber qué puede suceder en la gala del próximo 26 de octubre en Londres.