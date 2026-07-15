La racha de Fabián Ruiz, un amuleto imbatible de la Selección Española

Juan Pérez 15 JUL 2026 - 11:01h.

El sevillano está invicto con La Roja... con una excepción que se mantiene en los 90 minutos reglamentarios

Con la boca abierta: la espectacular jugada de España que casi acaba en uno de los goles del Mundial

Compartir







La clasificación de España a la final del Mundial 2026 tras el recital ante Francia eleva a cotas inimaginables el estandarte de Fabián Ruiz por las estadísticas añadidas desde su debut como internacional. El centrocampista va a cumplir 50 partidos en la gran final y hasta ahora no ha perdido ninguno en los 90 minutos reglamentarios, una estadística que avala su protagonismo como uno de los mejores amuletos desde el terreno de juego.

El estado de ánimo de Fabián en la celebración del Mundial con el recuerdo a su tierra es la definición de todo un país que, entre festejos, tiene un talismán en el XI de Luis de la Fuente. El canterano del Real Betis nunca ha perdido un partido desde su debut en 2019 con España, y ya suma 49 encuentros tras dejar en la estacada a la selección de Deschamps este martes en Dallas.

PUEDE INTERESARTE La profecía de Pedri se cumple un año después: España jugará la final del Mundial

Con 34 victorias y 15 empates, el matiz de la racha está en el conteo de un único enfrentamiento que llegó a los penaltis. El asterisco es la final de la Nations League ante Portugal, donde Fabián fue titular antes de ser sustituido en un choque donde el empate marcó los 120 minutos de partido antes de los penaltis. El choque se puede considerar empatado para sus estadísticas dentro del sistema, pero la realidad es que los lusos levantaron el título.

Dependiendo de la perspectiva, eso puede romper o no esa racha de Fabián en una Selección Española que consigue por primera vez mantener la portería a cero hasta en seis ocasiones en un Mundial, una cifra histórica. Además lo hace con 38 partidos seguidos sin perder y rompiendo una racha de 11 encuentros imbatidos de Francia.

PUEDE INTERESARTE Ver la final del Mundial 2026 ya es un lujo: indignación máxima por el precio de las entradas y de la experiencia completa

Fabián Ruiz es a día de hoy uno de los mejores del mundo en su posición, y lejos del marketing de otros jugadores, puede estar perfectamente en la carrera del Balón de Oro si mantiene esa progresión o brilla especialmente en la final. Si levanta el título después de haber conseguido su segunda Champions League consecutiva, su temporada sólo puede ser superada por unos pocos. Quizás por la narrativa de Leo Messi o por el buen hacer de Rodri a pesar de las lesiones, poco más. Harry Kane, Mbappé o Lamine Yamal no han demostrado estar a la altura en los momentos trascendentales a la espera de ver qué pasa con Inglaterra en semifinales y el cierre del Mundial en Nueva York.

Y la historia de Fabián es insuperable, porque Luis Enrique no confiaba en él cuando llegó al PSG, pero el sevillano logró su puesto demostrando que tenía todo lo que el asturiano pedía para triunfar. Ahora se ha hecho su sitio en La Roja en el momento más importante, anotando goles fundamentales y participando en la creación de juego más destacada de la Copa Mundial de la FIFA. Las conclusiones pasan por su partido número 50 este domingo, un ciclo para seguir demostrando que está en la élite más absoluta con una racha difícil de igualar.