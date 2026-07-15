Celia Pérez 15 JUL 2026 - 10:44h.

El canario realizó una publicación hace poco más de un año tras caer en la Nations League

La probabilidad de España de quedar campeón del Mundial 2026

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El domingo tendrá lugar la final del Mundial de 2026. Una cita con la que millones y millones de aficionados sueñan, pero que tan solo unos pocos serán los afortunados de vivir. Entre ellos, estará España, que ha conseguido el pase tras imponerse a Francia en semifinales gracias a los goles de Mikel Oyarzabal, de penalti en el primer tiempo, y Pedro Porro tras el descanso, y se medirán al ganador del Inglaterra-Argentina. Es una final soñada que ya previó Pedri hace un año.

Hace poco más de un año, la selección española cayó en la final de la UEFA Nations League frente a Portugal en un duelo exigente que terminó definiéndose en los penaltis. Fue un duro palo para todos, pero fue entonces cuando Pedri ya tenía muy claro cuál iba a ser el destino de España en este 2026. Días después de aquella dolorosa derrota, el canario realizó un post en su perfil de Instagram en el que aparecía en una foto junto a Lamine Yamal y Nico Williams junto a un escueto texto: '190726'.

En aquel entonces Pedri tenía claro que el destino de España era jugar la final del Mundial 2026 que se disputará este domingo 16 de julio. Ahora, tras imponerse a Francia, el mediocentro ha vuelto a realizar una publicación con la misma descripción junto con el icono de un candado abierto. Una profecía que se ha hecho realidad.

Pedri afronta ahora una final con la gran incógnita de si será titular. Luis de la Fuente decidió apostar por Fabián frente a Francia por segunda vez, dejando así a Pedri en el banquillo. El canario, que, hasta los cuartos de final era titular para Luis de la Fuente, ha perdido fuerza y su presencia en el once será una de las grandes dudas hasta el día de la final.