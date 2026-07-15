Celia Pérez 15 JUL 2026 - 08:04h.

Los de Luis de la Fuente esperan rival de Inglaterra-Argentina

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El sueño se alarga un poco más y España disputará este domingo la segunda final de su historia. Hasta el momento solo había disputado una, la de aquel Mundial de Sudáfrica en la que se impuso a Países Bajos y que acabó conquistado. Tras imponerse a Francia en semifinales, gracias a los goles de Mikel Oyarzabal, de penalti en el primer tiempo, y Pedro Porro tras el descanso, los de Luis de la Fuente ya esperan rival del Inglaterra-Argentina.

El próximo domingo, a las 21.00 horas, ya está marcado en rojo en la agenda de millones de españoles, que esperan con ilusión sumar una estrella más a su camiseta. Una cita a la que España, por el momento, llega con una probabilidad bastante buena de proclamarse campeón. según Fran Martínez, en su cuenta @LaLigaenDirecto, en estos momentos, la selección española cuenta con un 63,11% de posibilidades de ser campeón, mientras Argentina cuenta con un 23,73% e Inglaterra con un 13,17%.

Luis de la Fuente elige rival para España en la final del Mundial

España es finalista y aguardará rival entre Inglaterra y Argentina, reforzada por su juego colectivo, el mismo que anuló a las individualidades francesas y que, el domingo, en el Metlife espera coserse en el pecho una segunda estrella. Precisamente De la Fuente, que dio clase a Scaloni cuando el argentino se estaba sacando el título de entrenador en el curso de la Real Federación Española de Fútbol, afirmó en conferencia de prensa que cualquiera de los dos, Inglaterra o Argentina, será muy duro, porque las dos semifinales podían ser "una final anticipada".

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"Me haría ilusión jugar contra Argentina por la amistad que tengo con Scaloni, pero Inglaterra será también un rival durísimo. Hemos llegado a semifinales las cuatro mejores del ránking FIFA, por primera vez en la historia", remarcó.