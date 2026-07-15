Celia Pérez 15 JUL 2026 - 07:29h.

El futbolista había abandonado previamente el campo cojeando

Los argumentos de España que asustan a Inglaterra y Argentina

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España ya está en la gran final del Mundial 2026. Tras superar a Francia en semifinales, los de Luis de la Fuente ya esperan rival para el próximo domingo. Lo harán tras firmar uno de los partidos más brillantes de lo que lleva de la cita mundialista, con una magnífica actuación colectiva y los goles de Mikel Oyarzabal, de penalti en el primer tiempo, y Pedro Porro tras el descanso, aunque con el susto que dejó Lamine Yamal.

El extremo culé fue captando al salir cojeando del escenario del partido, despertando así la alarma sobre una posible lesión. Una imagen que afortunadamente parece haber quedado en un susto. Las cámaras de ElDesmarque han podido grabar a los jugadores saliendo del estadio, y entre ellos, Lamine. El futbolista salía caminando con total normalidad y sin ningún rastro de cojera.

España está en la final del Mundial del próximo 19 de julio, ante Argentina o Inglaterra. Y lo hace, de nuevo, con una actuación coral que pondera el colectivo por encima de las individualidades. La familia. La seña de identidad liderara por Luis de la Fuente.

Aún así, el técnico es consciente de que la mejor versión de Lamine Yamal acerca a España a conseguir su segunda estrella de campeona del mundo, aunque no le haya hecho falta aún en el torneo.

Ese día llegará el 19 de julio en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey. A la que España llegó tras derrotar a Francia en unas semifinales de altura. Una “final anticipada” de la que Lamine Yamal fue el gran protagonista en la víspera.

Él mismo se encargó de asumir y elevar la presión. “Vosotros -la presa- decís que no estoy a mi mejor nivel así que no tenéis que esperar nada de mí… pero mañana será un partido especial", declaró en rueda de prensa.