Lamine Yamal hace saltar las alarmas de cara a la final: cojeando tras el Francia - España
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La dureza de algunos de los jugadores de Francia en ciertas acciones provocó el enfado de parte del combinado español. Basta con ver las entradas que sufrieron Dani Olmo o Rodri Hernández. Esta intensidad tuvo sus consecuencias, por ejemplo con la marcha de Pedro Porro tocado antes de tiempo. Otro de los que hizo saltar las alarmas tras el pitido final fue Lamine Yamal.
Las cámaras de DAZN captaron al futbolista de España salir cojeando del escenario del partido. Habrá que ver cómo avanza en las próximas horas y si la selección española informa próximamente del estado físico del jugador del Barcelona.
Oyarzabal, tras el partido
Mikel Oyarzabal, delantero de la selección española, valoró este martes que llegar a la final del Mundial 2026 “es una auténtica barbaridad y una alegría inmensa”, tras ganar por 0-2 a Francia en la semifinal jugada en Dallas.
“Es una auténtica ilusión. Cuando eres pequeño y ves un Mundial o viajar con toda tu familia a ver un Mundial hace muchos años no te hubieras imaginado estar donde estás hoy. Una alegría inmensa”, declaró a ‘TVE’ al término del encuentro.
“Nosotros, a lo nuestro. Ahora mismo, disfrutar de este momento, que para muchos de los que estamos aquí es un sueño vivir todo esto, disfrutarlo con toda la familia y todos los amigos y descansar al máximo, porque tenemos un único objetivo en mente. Ya sólo queda uno”, explicó.
“Estamos a un pasito de conseguir algo histórico, pero igual de tranquilos que después del partido ante Cabo Verde. Nos queda el ultimo esfuerzo. Hay que disfrutar hoy y descansar para llegar en las mejores condiciones al domingo, que es lo que queremos”, añadió más tarde en zona mixta.
Oyarzabal está “bien” para la final. “Golpes y cansancio del momento, pero feliz, orgulloso de todos, del grupo, de la unión, porque al final esto se trata de los 26, de lo que hay dentro. Tenemos un ambiente excepcional, una vida maravillosa y fácil y eso luego te lo hace más fácil todo”, dijo.