Javi Rayo 14 JUL 2026 - 23:33h.

Pedro Porro fue el mejor de España con un gol y un partidazo mayúsculo

Oyarzabal y Pedro Porro llevan a España a la final del Mundial: las notas de la victoria ante Francia

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Pedro Porro ha sido -junto a Mikel Oyarzabal- el gran protagonista de la victoria coral de España ante Francia que ha dado a la Selección Española el billete para la final del Mundial, la segunda de toda su historia. El lateral de Don Benito hizo un partidazo en defensa y le puso la guinda con un gol más propio de un delantero centro. Tras acabar el partido lesionado, el jugador del Tottenham desveló que jugó preocupado por su hijo, que enfermó unas horas antes del encuentro.

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Pedro Porro marcó un golazo ante Francia

El ex del Real Valladolid desvelaba que su hijo no pudo estar en el estadio para ser testigo de su partidazo porque se puso enfermo, con lo que no pudo acudir al partido y tuvo que quedarse con los padres del futbolista extremeño: "Sí. Se lo dedico a él. A veces hay cosas mucho más importantes. Estaba un poco malo y mi mujer y yo decidimos dejarlo en el hotel con mis padres. Me ha dolido con todo mi corazón pero también es un partido de mucha tensión y prefería que se recuperara".

El futbolista de la Premier League le desveló a Pepe Reina que se puso el documental del Mundial 2010 donde España fue campeona con el objetivo de motivarse la noche antes del partido. Pedro Porro quiso tranquilizar a la afición española y desveló que su lesión no parece grave, sino que fue fruto de la tensión de los minutos finales tras un encuentro tan físico.