Javi Rayo 14 JUL 2026 - 16:32h.

A los aficionados del Barça les ha llamado la atención el estado físico del portero polaco

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Los canteranos del Barça y los jugadores no mundialistas de la primera plantilla pasaron este lunes las pruebas médicas pertinentes antes de empezar este martes con los primeros entrenamientos de la temporada. Como no podía ser de otra forma, Szczesny no tardó en hacerse viral en las redes sociales después de que el propio club azulgrana publicara un vídeo resumen de los reconocimientos médicos.

Szczesny y su comentado aspecto físico

Lejos de los cuerpos musculados o definidos de algunos de sus compañeros, Szczesny se presentó a las pruebas con un físico muy normativo. Sin grasa pero sin músculo. Una imagen que llamó mucho la atención de los seguidores del FC Barcelona. Bien es cierto que los guardametas suelen tener un físico diferente al de los jugadores de campo, bastante menos trabajado muscularmente.

El portero polaco, que suele ir de por libre, despertó preocupación y risas a partes iguales entre la hinchada azulgrana. Muchos se preguntaban si el físico del portero polaco era normal, y lo cierto es que lo es. Las redes no tardaron en llenarse de alusiones al exportero de la Juventus, que disputará una temporada más con el FC Barcelona tras haber renovado antes de las vacaciones.

No es la primera vez que el físico de Szczesny está bajo la lupa. Ya en noviembre del año pasado el propio guardameta concedió una entrevista a la revista GQ donde se jactaba de haber "roto el récord de grasa corporal del vestuario del FC Barcelona". "Me gusta comer y me mantengo en el límite del peso. Reconozco que no cuido mis hábitos", señalaba en dicha entrevista el exportero del Arsenal. Un auténtico personaje dentro y fuera del terreno de juego pero que se ha ganado el cariño de los aficionados al FC Barcelona desde que llegó al club catalán hace ya varias temporadas.