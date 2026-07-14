Fran Duarte Madrid, 14 JUL 2026 - 14:52h.

El Real Madrid pide al juez que el club aporte todo su sistema de compliance entre 2010 y 2018, además solicita ver todas las facturas del club y que se prorrogue la instrucción seis meses más

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Parece que el juicio por el ‘caso Negreira’ va a tardar un poco más en resolverse. El Real Madrid se ha volcado públicamente a través de su presidente para llegar hasta el final con el que podría ser el mayor escándalo deportivo del fútbol español. Después del informe enviado a la UEFA por la capacidad única del organismo del fútbol europeo para sancionar al FC Barcelona, los abogados del club no cesan tampoco su campaña a nivel jurídico.

Tanto es así que el club blanco habría solicitado al juez que el FC Barcelona aporte todo su sistema de compliance entre 2010 y 2018 y que la Guardia Civil aporte todas las facturas que fueron requeridas, pero no constan como incorporadas a la causa. De la misma manera piden al juez una prórroga en la instrucción del ‘caso Negreira’ de otros seis meses porque aún quedan diligencias pendientes, recursos por resolver y nuevas pruebas que podrían ser relevantes.

El Real Madrid sigue hasta el final con el 'caso Negreira'

Una información que ha hecho pública Xavier Estrada Fernández, exárbitro de Primera División y miembro del CTA cuando Enriquez Negreira era el vicepresidente de los árbitros en España. Según informa Estrada Fernández, “el Real Madrid solicita al juez que requiera al FC Barcelona todo su sistema de compliance entre 2010 y 2018 para comprobar qué controles existían contra la corrupción deportiva y si se aplicaron realmente”. Además, “solicita que la Guardia Civil aporte las facturas, autorizaciones de pago, circuitos internos y auditorías de Tresep, Radamanto y Best Norton que, según el escrito, fueron requeridas, pero no constan incorporadas a la causa”.

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El excolegiado continúa informando sobre el parecer del club blanco sobre la RFEF y el CTA mientras sostiene que “presentaban deficiencias estructurales que permitieron el funcionamiento del sistema durante años”. También desvela que el club califica como “corrupción sistémica” al modelo de evaluación arbitral basado en la arbitrariedad y el clientelismo. Es decir, no solo buscan justicia por los pagos del Barça si no también por cómo funcionaba la estructura arbitral que lo hizo posible.

Por todos estos motivos, el club habría solicitado al juez prorrogar seis meses más la instrucción del ‘caso Negreira’ por todas las diligencias pendientes, recursos por resolver y nuevas pruebas que podrían ser relevantes. En el escrito del club, Estrada Fernández desvela que la Guardia Civil ya ha aportado “elementos y evidencias directas e indirectas, más que consolidadas” de un presunto delito continuado de corrupción deportiva.