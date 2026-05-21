Alberto Cercós García 21 MAY 2026 - 15:54h.

El caso Negreira vive uno de los momentos más determinantes de los últimos meses

Enríquez Negreira empeora de su demencia y no puede ser juzgado

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El estado de salud de José María Enríquez Negreira puede convertirse en un elemento decisivo dentro del procedimiento judicial del conocido como Caso Negreira. Según se explica en ElDesmarque Mediodía, el último informe médico sobre el exdirigente arbitral concluye que no estaría “en condiciones mentales y en condiciones cognitivas”, tal y como se detalló en el programa, para poder prestar declaración. Una situación que podría tener consecuencias directas en el desarrollo del juicio y, especialmente, en la posibilidad de escuchar el testimonio de una de las figuras centrales de toda la investigación.

Durante la emisión, Manu Carreño introdujo la información asegurando que “parece ser que en el juicio no va a contar con el cabecilla de todo lo que pasó en ese Caso Negreira, que es el propio Enrique Negreira”. El presentador explicó además que, “según el último informe médico”, el exvicepresidente del CTA no estaría capacitado para declarar. A continuación, preguntó directamente a Dani Montero: “¿Eso qué supone en el Caso Negreira? ¿Cómo le puede afectar que no declare el propio Negreira?”.

Esto supone la no comparecencia de Negreira

El periodista explicó que “la principal consecuencia de ese informe, si no fuese así en los términos oportunos, es que posiblemente Negreira quede fuera del procedimiento”. Dani Montero detalló que “no se puede condenar a una persona que está enferma, que no está en pleno uso de sus facultades, que no tiene y no puede ejercer su derecho a defensa”. Además, subrayó una de las consecuencias más relevantes para el proceso judicial: “Sobre todo tampoco se puede utilizar su testimonio, no se le llamará a declarar, si aparecen cosas nuevas tampoco se le podrá preguntar directamente por esto”. La ausencia de Negreira supondría así perder una declaración considerada clave para aclarar el origen y la finalidad de los pagos investigados durante años.

Pese a ello, Montero dejó claro que la situación médica de Negreira no paralizaría el resto de la causa ni afectaría a los demás investigados vinculados al procedimiento. “Eso no significa que el resto de los investigados queden fuera de la causa”, afirmó durante su intervención. El periodista insistió en que “esto le afecta solo a Negreira, pero el resto de los investigados van a seguir el procedimiento”. Finalmente, resumió el impacto de esta situación asegurando que “lo que pasa es que no tendremos esta herramienta, por decirlo así, de contar con sus testimonios”, en referencia a la imposibilidad de que el exdirigente arbitral pueda declarar durante el juicio.