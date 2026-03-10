Ángel Cotán 10 MAR 2026 - 06:59h.

Joan Laporta explota y denuncia una histórica corrupción del Real Madrid: "La ternera era suya"

BarcelonaJoan Laporta saca las garras. El candidato a la presidencia del FC Barcelona va con todo en plena campaña y no duda en realizar denuncias de peso. Cuestionado nuevamente por el Caso Negreira, el ejecutivo catalán se defiende señalando a otros equipos de LALIGA EA Sports. El que fuera mandamás azulgrana también defendió la legalidad de los servicios por los que pagó en su día la entidad culé.

En una extensa entrevista concedida a El Partidazo de COPE, Laporta pasa a la ofensiva. Allí, el candidato a la presidencia azulgrana abordó el Caso Negreira con una defensa: "Lo que hizo el Barça es absolutamente lega, está bien hecho. En ese momento, yo al menos hablo de mi periodo de presidente, se pagaba a una empresa que nos la encontramos ya cuando entramos en 2003".

Joan Laporta acusa a otros equipos por pagar al hijo de Negreira

Una vez más, el que fuera mandamás azulgrana explicó en qué consistían ese servicio por el que el Barça pagó y sigue siendo investigado: "Era una empresa que nos decían: son informes arbitrales para analizar todo lo que hacen los árbitros y son informes muy útiles". Fue entonces cuando Laporta tuvo que poner el nombre de José María Enríquez Negreira sobre la mesa. Y el de su hijo: "Nunca he visto al señor Negreira, pero nos dijeron que la empresa era del hijo del señor Negreira".

Joan Laporta fue más allá y acusó públicamente a otros equipos españoles de pagar por estos informes arbitrales: "Era una persona que lo hacía para el Atlético de Madrid y lo hacía para otros equipos. Estoy seguro que el Madrid también lo hizo. Estoy seguro porque tiene ahora Mejía Dávila en el Madrid y no me dirá usted que esto no es un árbitro. Y que la mujer del Comité Técnico de Árbitros del femenino también está vinculado a esto. Es querer buscar tres pies al gato y condenarnos antes de juzgarnos".