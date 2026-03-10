Miguel Casado 10 MAR 2026 - 06:35h.

La carrera por la presidencia del Barça, más caliente que nunca

Laporta, dolido con Xavi tras "ser utilizado por Font", cuenta cómo fue su salida: "Suerte que prescindimos de sus servicios"

En plena campaña electoral por la presidencia del FC Barcelona, Xavi Hernández dio el pasado domingo unas declaraciones que encendieron a más de uno. El exjugador y exentrenador culé aseguró que durante su etapa en los banquillos, la vuelta de Leo Messi estaba atada y que fue Joan Laporta el culpable de que no se produjese.

"Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente", comenzó diciendo. "El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LALIGA pero es el presidente el que lo tira todo para atrás", explicaba el campeón del Mundial con la Selección Española.

Durante el día posterior, Laporta se ha encargado de desmentir a Xavi con el objetivo de mantener su favoritismo en la carrera hacia la presidencia del club. Lo hizo por la mañana en el cara a cara de Rac 1 con Víctor Font, le apoyó después Javier Tebas negando que LALIGA diese el 'OK' a ninguna operación de ese estilo y culminó por la noche en la entrevista que concedió a Juanma Castaño en 'El Partidazo de COPE'.

Las palabras de Joan Laporta acerca de la no vuelta de Leo Messi

Tal y como explicó en COPE, una vez que Xavi le contó que Messi quería volver y que él, como entrenador, lo veía bien, se puso manos a la obra con el contrato. "Si era con algunas condiciones, pensamos que podría entrar en LALIGA, porque estábamos también muy justitos con el fair play. Y en ese momento, el contrato se envió a Jorge [el padre y representante de Messi] para que lo analizara. Creo que hubo alguna modificación respecto a la cláusula de restricción, no me acuerdo bien la historia", relataba el abogado barcelonés.

"Estuvimos esperando la respuesta de Jorge, que llegó en mayo, a finales. Me dijo: 'Mira, hemos decidido esto. Veámonos, voy a tu casa y te lo cuento personalmente'. Vino y nos quedamos como he contado", completaba.

¿Le da miedo a Laporta que Leo Messi pueda hablar antes de las elecciones?

El periodista siguió insistiendo en el tema 'Messi' y preguntó al candidato si un posicionamiento del argentino pondría en peligro su plan.

"No me da miedo que hable, en absoluto. Estoy convencido de que contaría lo mismo que yo, porque era la que había. Ahora bien, si más adelante cambian las versiones... Pero no creo que Jorge cambie de versión, porque con Jorge siempre nos hemos entendido", arrancaba.

Laporta reconducía la conversación hacia sus intereses: "De lo que se trata aquí es de que lo que no queremos es desviar la atención de lo que interesa a los culés. En las elecciones a la presidencia y a la junta directiva, se elige a las personas que queremos que nos representen en los próximos cinco años. Y en este contexto, Xavi no aporta absolutamente nada".