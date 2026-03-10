Diego Páez de Roque Madrid, 10 MAR 2026 - 00:53h.

Joan Laporta volvió a pronunciarse sobre Xavi Hernández

Javier Tebas defiende a Joan Laporta y desmiente a Xavi con el fichaje de Leo Messi

Joan Laporta sigue haciendo campaña en la semana de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Las votaciones tendrán lugar el próximo domingo 15 de marzo y hasta entonces seguirá atendiendo a diferentes medios de comunicación para tratar los temas más actuales del club.

Esta noche ha estado en El Partidazo de COPE, donde desde un primer momento ha aprovechado para atizar a su rival en la carrera por la presidencia, Víctor Font, y sacar pecho de los logros conseguidos en los últimos años.

También reincidió en sus palabras sobre Xavi Hernández, quien se ha pronunciado públicamente a favor de Víctor Font. "Está siendo utilizado por Font y es una pena", mencionó Joan Laporta. El que fuera entrenador del Barcelona acusó al expresidente de bloquear el fichaje de Leo Messi antes de que el argentino se marchase al Inter de Miami.

Laporta y la decisión de prescindir de Xavi Hernández

El candidato a la presidencia señaló que lo que más le duele del conflicto con Xavi Hernández es que Víctor Font "haya utilizado a una leyenda del barcelonismo para ir a hacer daño, para dividir al barcelonismo".

"Fue una decisión dolorosa para un presidente, el de rescindir de los servicios de una leyenda como Xavi Hernández. Pero no funcionaba. Suerte que prescindimos de sus servicios. Los hechos son muy contundentes. Vi que la dinámica de Xavi era perdedor y la de Flick es ganadora. Siempre hay que poner al Barcelona por delante de las leyendas", mencionó.

Acerca de las palabras de Xavi Hernández sobre Leo Messi, Laporta insistió en que no entiende a qué se refiere. "Introducir este elemento, que lo único que intenta hacer es distorsionar las elecciones y que no aporta nada".

Además, en la entrevista en el programa radiofónico, explicó por qué decidieron prescindir de sus servicios como entrenador del FC Barcelona.

"Se relajaron y lo notamos. Dice que para él es difícil conciliar su vida laboral con la vida familiar, y eso también lo notamos. Hubo unas declaraciones en las que, después de decirme que confía al 100% en el equipo y lo va a hacer campeón y que por eso quiere quedarse, dijo que el Barça no podrá competir hasta dentro de dos años en Europa. Deco me dijo que pidió cambios sustanciales en la plantilla. Al final tomé la decisión, le llamé y le dije que se acabó".