Xavi Hernández ha concedido una entrevista en 'La Vanguardia' y ha hablado del fichaje fallido de Messi al Barça en 2023

Xavi Hernández ha concedido una entrevista en 'La Vanguardia' cuando apenas faltan seis días para que los azulgranas decidan a su próximo presidente. El exjugador no guarda buen recuerdo de Joan Laporta al que sufrió como jugador y luego como entrenador. Esta última etapa es la que ha resquebrajado su relación y en esta entrevista ha cargado sin medida contra él y ha sacado el tema del no fichaje a Leo Messi en 2023 cuando ya estaba en el PSG.

"Ahí el presidente tampoco dice la verdad. Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente", comenzó diciendo. "El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LALIGA pero es el presidente el que lo tira todo para atrás".

Fue entonces cuando soltó el bombazo. Según Xavi fue el presidente el que no quería que regresara. "Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir. Y luego de repente Leo dejó de cogerme el teléfono porque por el otro lado le habían dicho que no se podía hacer. Y yo llamando al padre le dije, ‘no puede ser Jorge’, y el me dice, ‘habla con el presidente’. Y le insisto en que llevamos cinco meses hablando con Leo, está hecho, futbolísticamente no hay dudas, a nivel económico nos vamos a Montjuïc y vamos a hacer un ‘last dance’ como el de Jordan, todo preparado", comentó sobre la operación fallida.

"Mi interés es contar la verdad y Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LALIGA ni porque Jorge Messi pide más dinero. Eso es mentira. Es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder".

Xavi Hernández y un retorno de Messi

Xavi Hernández confesó que esto le pasó factura en su relación personal con el argentino. "Él se pensó que yo estaba en el entramado, a mí me afectó mucho en mi relación con Leo, pero ahora vuelve a ser buena", dijo el entrenador. Sobre si tendrá una segunda oportunidad en el club azulgrana también habló. "Me moría de ganas de que Leo volviera y además pienso, todavía hoy, que ayudaría al equipo a meter goles, a dar últimos pases, sin ninguna duda, ¡pero si va a jugar un Mundial! Leo volvería a triunfar en el Camp Nou y además era su deseo y el mío, él lo sabe, ahora lo sabe, pero estuve un tiempo que no pude comunicarme con él, fue una pena, pero por culpa de los que están".

También le preguntaron si hablan de las actuales elecciones, pero Xavi quiso ser discreto. "Se trata de conversaciones privadas que, además, siendo Leo y sabiendo la repercusión que tiene, prefiero no decir nada, pero bueno, imagino que todos sabéis lo que piensa, ¿no?".