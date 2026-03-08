Andrea Esteban 08 MAR 2026 - 17:49h.

El agente de Vuskovic guarda silencio sobre el interés del Barça

El FC Barcelona siempre está atento a las oportunidades que ofrece el mercado, especialmente cuando se trata de jugadores de primer nivel que pueden llegar sin coste de traspaso. De cara al próximo verano, un futbolista que ya estuvo en la agenda azulgrana vuelve a aparecer en el radar.

El jugador en cuestión es Bernardo Silva, actualmente en el Manchester City. Según ha informado el periodista Matteo Moretto, el internacional portugués no tiene intención de renovar su contrato con el conjunto inglés.

Un viejo deseo de Laporta

El nombre de Bernardo Silva ha estado ligado al Barça en varias ventanas de fichajes. El presidente azulgrana, Joan Laporta, siempre ha valorado muy positivamente el perfil del centrocampista portugués.

Su talento, capacidad para jugar en varias posiciones ofensivas y su experiencia al máximo nivel lo han convertido en uno de los futbolistas más admirados por la dirección deportiva azulgrana.

Si finalmente queda libre el próximo verano, el jugador podría volver a convertirse en una oportunidad interesante para el club catalán.

Pieza clave para Guardiola

A sus 31 años, Bernardo Silva sigue siendo uno de los hombres importantes en el equipo de Pep Guardiola. En su novena temporada con el Manchester City, el portugués continúa acumulando minutos y protagonismo.

Hasta la fecha ha disputado 445 partidos con el club inglés, en los que ha marcado 42 goles y ha repartido 34 asistencias. En la presente temporada ya suma más de 2.700 minutos entre todas las competiciones.

La posibilidad de que quede libre lo convierte en uno de los nombres más atractivos del próximo mercado de fichajes. Entre los clubes que han sido vinculados con su futuro aparece el SL Benfica, donde se formó antes de dar el salto al fútbol europeo de élite.

Además, varios equipos de la Saudi Pro League también siguen de cerca su situación contractual, lo que podría provocar una fuerte competencia por hacerse con sus servicios.