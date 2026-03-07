Ángel Cotán 07 MAR 2026 - 23:30h.

El técnico piropeó a San Mamés y respondió a nombres propios

BarcelonaHansi Flick compareció en sala de prensa tras el triunfo en San Mamés. El entrenador del FC Barcelona puso en valor el esfuerzo colectivo de su equipo consciente del escenario al que debían imponerse. El alemán piropeó en varias ocasiones a la afición del Athletic Club, así como también respondió a cuestiones sobre nombres propios.

Hasta en tres ocasiones durante su comparecencia, el entrenador del Barça ensalzó el ambiente de La Catedral para dar más valor si cabe al triunfo ante un aguerrido Athletic: "No es fácil ganar en Bilbao, tienen un equipo excelente. Como dije antes del partido, tuvimos que gestionar el tiempo de juego de los jugadores, y es bueno que hayamos ganado sin encajar un solo gol, y lo agradezco. Los aficionados fueron fantásticos y el ambiente fue increíble".

Las declaraciones de Hansi Flick en San Mamés

Pedri. "Es diferente... nos hace jugar de la mejor manera posible".

Gran esfuerzo colectivo. "Estoy feliz. Estoy muy orgulloso de mis jugadores después del esfuerzo que hicieron también contra el Atlético. Es fantástico, tenemos mucha confianza y es bueno verlo".

Orgullo de técnico. "Siempre estoy orgulloso de mis jugadores, del espíritu que hay de equipo. Lo aprecio mucho. Hoy estoy contento porque no estaba nervioso, lo que he visto en los entrenamientos es lo que queremos".

Ferran Torres. "Como delantero, siempre se te medirá por los goles. Ahora mismo, Ferran Torres no tiene buena confianza. No está en una buena dinámica, tiene mala suerte, no está cien por cien confiado y tenemos que ayudarlo".

El cambio de Bernal. "Tenía molestias, por eso lo cambiamos. Tuvimos que sacar a Marc Bernal como precaución. Tenía algunas molestias".

Una nueva portería a cero... más allá del gran portero que tiene. "La portería a cero no solo depende de Joan, es el resultado del trabajo colectivo".