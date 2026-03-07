Ángel Cotán 07 MAR 2026 - 21:18h.

El centrocampista se lesionó en los primeros compases

BizkaiaToca cruzar los dedos. Cuando aún no se habían cumplido los diez primeros minutos de partido, Unai Gómez silenció San Mamés. El centrocampista de los leones pugnaba con normalidad un balón ante Marc Bernal. Tras un leve contacto de fútbol con el mediocentro del FC Barcelona, el rojiblanco se desestabilizó e inclinó su cuerpo. Su rodilla sufrió y encendió inmediatamente todas las alarmas.

Como bien apuntaron en la realización del encuentro, los servicios médicos del Athletic le realizaron rápidamente la conocida como 'prueba del cajón'. Las sensaciones del jugador no mejoraron, y al borde de las lágrimas, tuvo que pedir el cambio.

Ernesto Valverde no dudó y movió ficha. Robert Navarro sustituyó a Unai Gómez, mientras el lesionado abandonaba por fuera el terreno de juego. Sin pisar firmemente y acompañado por dos médicos del Athletic, el centrocampista se marchó a vestuarios para realizar un primer análisis.

En el club rojiblanco se teme por una grave lesión de rodilla de su centrocampista, pero por el momento, no se conoce el alcance de sus dolencias físicas ni el estimado periodo de baja. Con esta posible ausencia, el Athetic continúa sufriendo percances físicos que llevan repitiéndose toda la temporada, especialmente en la parcela defensiva.

El último efectivo que cayó de manera oficial fue Aitor Paredes. El propio Ernesto Valverde confirmó en sala de prensa una nueva baja de última hora: "En lo físico, obviamente, tenemos que ver cómo están los jugadores. No tenemos mucho margen, un día menos que ellos. Tenemos a algún jugador ahí tocado como el caso de Paredes, que no va a poder estar seguro. Los otros los tenemos que valorar ahora. El otro día arriesgamos mucho con Galarreta, a ver cómo se encuentra y a ver cómo se recuperan otros jugadores de los golpes y del esfuerzo".