Joaquín Anduro 07 MAR 2026 - 14:29h.

Joan Laporta vuelve a disparar contra el Real Madrid

La campaña a la presidencia del FC Barcelona sigue su curso y Joan Laporta ha vuelto a aprovechar un acto este sábado para atizar al Real Madrid. En este caso, el abogado catalán ha reclamado que no señalaran una falta sobre Fer López en la jugada previa al 1-2 madridista en Balaídos destacando las "ayudas arbitrales" a los blancos cuando se encuentran en problemas.

"Un jugador del Celta tiene el balón y le hacen una falta. La jugada continúa y marca el Madrid en el último minuto. Entiendo que el VAR debería haber entrado, como nos pasó a nosotros en Anoeta, cuando marcó Lamine y pitaron una falta previa de Olmo. Ahí sí que la pitaron y ayer no la pitan", ha afirmado Laporta en declaraciones a los medios de comunicación.

El expresidente del Barcelona ha insistido en esta idea: "Al Madrid siempre le pasa lo mismo, cuando está en dificultades, o tiene ayudas arbitrales o siempre pasa algo. ¿Suerte? Suerte la queremos tener todos, pero a ellos hay gente que les ayuda a tener suerte".

Joan Laporta defiende su gestión al frente del Barça

Laporta ha atendido a los medios de comunicación tras celebrar un acto de campaña en el Casino del Centre de L'Hospitalet de Llobregat, en el que ha defendido su gestión al frente de la entidad durante el último lustro.

"De encontrarnos un club que tenía un estadio que estaba descomponiéndose, un equipo que no ganaba y un club arruinado, en cinco años hemos pasado a tener un estadio nuevo, un equipazo y un club saneado. Queremos continuar para culminar esta obra", ha argumentado.

Durante el acto, Laporta ha calificado a su adversario en las elecciones, Víctor Font, y a su equipo como unos "tecnócratas", y ha remarcado que no se puede dirigir al Barcelona "desde un ordenador".