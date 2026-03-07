Fernando Alonso roza la Q2 y Lance Stroll ni sale a pista: el nuevo ridículo de Aston Martin en Australia

Alberto Cercós García 07 MAR 2026 - 06:47h.

El desastre de Aston Martin y Fernando Alonso se confirma: eliminados en la Q1 de Australia

Fernando Alonso no se merece este bochorno

Estaba claro que ver a Aston Martin rendir a un nivel 'normal' en la clasificación del GP de Australia era un auténtico milagro. No solo no ha sido así, sino que han vuelto a protagonizar un nuevo ridículo. Mientras que Fernando Alonso sí ha podido rodar durante la última sesión de entrenamientos libres y durante la Q1 en la clasificación de Melbourne, el desastre se corrobora con la 'baja' de Lance Stroll. Aston Martin ha sido incapaz de poner sobre el asfalto australiano a sus dos monoplazas, confirmando el mal inicio de 2026 que están teniendo. Honda parece un lastre más que significativo, y es que el trabajo de los japoneses está muy lejos de lo esperado.

La mañana en Australia empezaba con una importante aclaración para Stroll. "Lance no participará en FP3 debido a un presunto problema con ICE", dictaba un post de 'X' de Aston Martin. Tras el trabajo oportuno para intentar llegar a la clasificación, el canadiense no ha podido dar ni una sola vuelta este sábado. "El coche de Lance no estaba listo para la clasificación. No hubo tiempo suficiente para reconstruirlo tras los problemas de esta mañana", aclaran tras finalizar la Q1 con Stroll sin salir del box. Una situación atípica, desastrosa y que confirma un nuevo ridículo.

Fernando Alonso roza la épica

Mientras todo eso pasaba con Stroll, Fernando Alonso iba a lo suyo. Es increíble ver cómo el piloto español saca jugo a cualquier situación. En este caso, Alonso ha rozado la Q2. Algo utópico y prácticamente imposible, pero por el devenir de la sesión... ahí ha estado. Ahora en cada corte caen seis pilotos. En la Q1, Stroll era uno; además de Carlos Sainz, quien como el canadiense, no ha dado una sola vuelta en todo el día. A ellos hay que sumarle a un Max Verstappen que tuvo un grave accidente en su primera vuelta y los Cadillac de Checo Pérez y Valtteri Bottas.

Con todos ellos por detrás de Alonso, el español se enzarzó con Franco Colapinto para pasar el corte a la Q2. Si bien la realidad del Aston Martin es que es un coche inoperante, Alonso lo intentó hasta el final. A más de dos segundos del tiempo más rápido, Colapinto cerró una última vuelta mejor y relegó a Alonso a la decimoséptima posición. Mañana, en carrera, la historia será igual de dramática para Aston Martin y Fernando Alonso. La pregunta es clara: ¿cuántas vueltas podrán dar? Se avecina un nuevo ridículo.