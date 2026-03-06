Basilio García Sevilla, 06 MAR 2026 - 18:35h.

El Tribunal de Arbitraje del Deporte se pronuncia sobre la sanción al entrenador sevillista

Almeyda aguarda la clemencia del TAD

Se cumplen este viernes dos semanas desde que el Comité de Apelación mantuvo la sanción de siete partidos a Matías Almeyda, lo que provocó que el Sevilla FC acudiera de forma inmediata al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). El club nervionense pedía la revocación de la ‘pena’ impuesta a su entrenador, la rebaja y, en todo caso, la suspensión cautelar para que se pudiera sentar en el banquillo en el derbi ante el Real Betis Balompié, pero hasta este viernes el club no ha recibido notificación alguna.

Ha sido durante la tarde cuando el Sevilla ha conocido la resolución de este tribunal, que según ha podido conocer ElDesmarque, ha denegado la suspensión cautelar de la sanción, aunque no ha entrado en el fondo de la cuestión y sigue estudiando el recurso sevillista, aunque eso llevará su tiempo. De este modo, Matías Almeyda no se sentará tampoco en el banquillo el domingo ante el Rayo Vallecano.

Sea como fuere, el Sevilla decidió desde el primer momento agotar todas las vías, acudiendo si es necesario a la justicia ordinaria. Sin embargo, ahora mismo el Sevilla solo puede acudir a ella para que recurrir la denegación de la suspensión cautelar. Como los tribunales deportivos no se han pronunciado aún en firme, el meollo de la sanción no puede se aún recurrida en los juzgados.

La situación con Almeyda hasta el momento

Recapitulando la historia de lo sucedido con Matías Almeyda, todo comienza cuando Galech Apezteguía enseña una tarjeta roja hacia el banquillo local en el Sevilla-Alavés. Nadie sabe a quién iba dirigida, pero varios minutos más tarde el colegiado navarro dice que el expulsado es el entrenador argentino y este monta en cólera.

Esos minutos de tensión provocaron que el Comité de Disciplina le impusiera siete partidos, sanción histórica que reafirmó el de Apelación. De momento, Almeyda no ha podido estar en el banquillo en los partidos ante el Getafe CF y el Real Betis. El primero lo vio desde una cabina junto a tres de sus colaboradores, mientras que el segundo lo presenció a través de una Tablet en el autobús oficial del equipo, estacionado en el aparcamiento del Estadio de La Cartuja.