Basilio García Sevilla, 05 MAR 2026 - 17:21h.

El club espera este viernes la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte

El Comité de Disciplina y su aplicación del artículo 124: más duro con Almeyda que con Mastantuono

Compartir







Matías Almeyda ya ha tenido que ingeniárselas para ver lejos del banquillo los dos últimos partidos del Sevilla FC, incluido el derbi que siguió desde el autobús oficial del equipo aparcado en el Estadio de La Cartuja. Sin embargo, todavía le quedan cinco partidos de sanción por cumplir, así que hasta bien entrado el mes de abril no podría acompañar a sus pupilos en los partidos.

Eso sí, al Sevilla le queda otra bala por gastar, y es que después de que el Comité de Disciplina le sancionara con siete partidos y el de Apelación mantuviera esta sanción, el club nervionense está esperando aún que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) se pronuncie sobre el recurso presentado. El club anunció que iba a agotar todas las vías para que la sanción de su entrenador no fuera tan dura, y sigue con esa intención, sin descartar acudir a la justicia ordinaria.

Así, según informa ABC de Sevilla, el club espera que el TAD se pronuncie este viernes sobre la sanción a Almeyda. Es habitual que se reúna en jueves y haga públicas sus resoluciones un día después, pero la semana pasada no llegó a tiempo su resolución y el entrenador argentino no pudo estar en el banquillo del Estadio de La Cartuja.

Reducción o suspensión cautelar

El Sevilla pretende que el TAD revise la sanción a su entrenador, bien mediante la revocación de la sanción o la aplicación de atenuantes para rebajarla, solicitando asimismo una suspensión cautelar de la misma, que posibilitaría que se pudiera sentar en el banquillo del Sánchez-Pizjuán el próximo domingo.

Sea como fuere, hasta que este tribunal no se pronuncie no se podrá seguir dando pasos en la defensa de Matías Almeyda, en una sanción que tanto el protagonista como el club consideran injusta y desmesurada, más teniendo en cuenta que los dos comités que ya se han pronunciado no han tenido en cuenta ninguna de las alegaciones del Sevilla, ni la provocación del árbitro, ni la falta de identificación del expulsado, ni el motivo de la tarjeta roja, ni el arrepentimiento del entrenador. Nada.