Basilio García Sevilla, 02 MAR 2026 - 11:25h.

El entrenador rechazó ver el partido en un palco por motivos de seguridad

Almeyda reaparece con una sonrisa tras ver el derbi en el bus del equipo: "La injusticia sigue"

Nadie vio a Matías Almeyda desde que se bajó del autobús del equipo a su llegada al Estadio de La Cartuja hasta que compareció, horas después del derbi, ya en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Sin embargo, sin aparecer, el entrenador del Sevilla FC fue uno de los grandes protagonistas del partido entre su equipo y el Real Betis Balompié, que acabó en un empate confortador para los suyos tras irse al descanso con dos goles de desventaja. Su ubicación fue, durante buena parte de la jornada, el secreto mejor guardado.

Almeyda vio el partido desde el autobús del equipo, ya que debía cumplir el segundo de los siete partidos de sanción que le cayeron tras su expulsión ante el Deportivo Alavés. No es nada habitual y, de hecho, la pasada semana vio el partido en el Coliseum de Getafe en una cabina de prensa junto a varios de sus colaboradores.

¿Qué llevó al entrenador argentino a tomar esa decisión? ElDesmarque ha podido cotejar con fuentes cercanas al club el motivo por el que Almeyda decidió ver el partido en el autobús. Dentro del acuerdo que los clubes firman sobre los intercambios, se contempla la cesión de un palco para los no convocados. En el derbi de ida, el Sevilla puso uno en Preferencia, conocido porque fue el lugar desde donde Antony vio el partido, el lugar indicado en el convenio.

Sin embargo, el palco que el Betis puso a disposición del Sevilla se encontraba en la grada de Fondo, concretamente el más cercano a la grada de Gol Norte, cuya pastilla de asientos delantera -destinada en principio a las entradas de protocolo para el Sevilla- estuvo vacía durante todo el partido, al no tener disponibilidad en los palcos VIP de Preferencia. Eso sí, con las banderas verdes que dispuso el club para el tifo inicial. Se trata de un emplazamiento conocido como Palco Privado Área, y es el más barato de los que dispone el Estadio de La Cartuja, pero finalmente nadie del Sevilla se ubicó en esa zona.

La decisión de Almeyda, por seguridad

La intención inicial de Matías Almeyda era seguir el partido en el vestuario, pero el club hizo las consultas oportunas, entendiendo que no podía hacerlo por cuestión de normativa al estar sancionado. El argentino sí accedió con el equipo a su llegada a La Cartuja, teniendo que abandonarlo antes de que comenzaran los calentamientos, tal y como se le había indicado.

A partir de ahí, el preparador nacido en Azul decidió declinar la opción del palco por motivos de seguridad, ya que para llegar hasta allí debía desplazarse en coche por dentro del estadio, subir una escalera y atravesar varios accesos de palco de público local. No era lo más apropiado para un partido de alto voltaje como el derbi sevillano y, además, el autobús se encontraba más cerca del lugar donde se encontraba el equipo.

Finalmente, Almeyda vivió su primer derbi como visitante -no jugó en el Villamarín en su etapa como jugador- desde un lugar insospechado como el autobús del equipo. “Para mí no había una diferencia entre el vestuario y un autobús”, dijo sonriendo después de varias horas en un vehículo para recorrer solo 16 kilómetros de ida y otros 16 de vuelta.