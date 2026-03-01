Basilio García Sevilla, 01 MAR 2026 - 23:56h.

"Lo tuve que ver en el bus y lo pude ver bien, pero lo importante fue el punto que pudimos rescatar"

Matías Almeyda y su posición en La Cartuja: "Si marco un gol, lo celebro, obvio, vivo de esto"

Compartir







Matías Almeyda ha sido uno de los hombres del derbi que este domingo han empatado el Real Betis Balompié y el Sevilla FC. El técnico argentino lo ha conseguido sin aparecer púbicamente, pues solo se sabe que se bajó el autobús cuando llegó al Estadio de La Cartuja… y ahora se ha confirmado que vio el partido en el propio vehículo oficial del club.

Almeyda tenía la opción de presenciar el partido en un palco de la grada de Fondo o en el autobús, ya que no podía estar en el vestuario, y por una cuestión de seguridad escogió la segunda opción. Después, ni siquiera atendió a las televisiones ni acudió a la sala de prensa, como sí hizo la semana pasada en el Coliseum, dejando que lo hiciera Javi Martínez. En todo caso, al estar sancionado es opcional para el entrenador.

Horas más tarde, el argentino ha atendido a los medios del club ya en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, y explicó cómo vio el partido, en sus dos acepciones. “Lo tuve que ver en el bus y lo pude ver bien. Es algo atípico, pero lo importante fue el punto que pudimos rescatar. Como se dio el partido, el empate es casi justo, porque después del 2-2 tuvieron una ellos y otra nosotros. Me quedo con la entrega, con la concentración, la perseverancia... No es fácil ir perdiendo un derbi 2-0 en la primera parte y darle una vuelta con tranquilidad, paciencia, energía y ganas. El punto se hace importante”.

“Ha sido igual que siempre. Para mí no había una diferencia entre el vestuario y un autobús, pero son temas que no dependen de mí porque debería estar en el campo. Pero la injusticia sigue y me quedan cinco más, seguiremos aguantando. Estoy contento por ellos. Me da placer que puedan disfrutar, aunque sea un empate. Me pone muy feliz el gol de Isaac, me gustaron los jóvenes y los más experimentados. Los que juegan, los que apoyaron desde fuera... Somos un grupo que intenta llevarlo como una familia dentro de un deporte como el fútbol".

Más de Almeyda

Análisis del partido. "Creo que los dos goles que nos convierten parten de errores nuestros, pero era lo que se había marcado en el primer tiempo. En cuanto al juego, la ubicación, lo que habíamos planificado estaba saliendo. Había que mantener eso y en los cambios se modificó todo a favor".

Reaccionó tras el descanso. “En líneas generales es mejor no recibir y no tener que ir de abajo hacia arriba, pero estoy notando una gran entrega de este grupo, le doy un valor y se lo agradezco. Esto es seguir sumando y ser conscientes de lo que seguimos jugando. No perder un derbi y como se dio, de visitante... nos permitió una pequeña alegría por cómo termina el partido. Hay un equipo que termina yendo para delante y le valoro eso a los jugadores".